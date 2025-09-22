मैच के बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नहीं किया हैंडशेक, पाकिस्तानियों ने आपस में ही मिलाया हाथ

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में 6 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया. तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या टीम को जीत दिलाने के बाद पवेलियन चल दिए. भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आपस में ही हैंडशेक करने लगे. इससे पहले टॉस के दौरान भी कप्तान सूर्यकुमार यादव और विपक्षी कप्तान सलमान अली आगा ने हैंडशेक नहीं किया था.

भारतीय टीम ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल की थी, तब भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था. तब टॉस के दौरान भी सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने हैंडशेक नहीं किया. भारतीय खिलाड़ियों के हैंडशेक नहीं करने से पाकिस्तानी टीम नाराज हो गई थी और फिर काफी ड्रामा हुआ था.

21 सितंबर का मैच भले ही 19वें ओवर तक चला गया हो, लेकिन भारतीय टीम आसानी से 172 रनों के टारगेट को चेज करने में सफल रही. खासकर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग पार्टनरशिप ने मैच को एकतरफा बना दिया. अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह आफरीदी की पहली गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय पारी की शुरुआत की.

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किया धुआं-धुआं

भारतीय सलामी बल्लेबाजों की पाकिस्तानी गेंदबाजों संग कहासुनी भी हुई, खासकर शाहीन अफरीदी और रऊफ के साथ. लेकिन रन बनाने का सिलसिला दोनों ने जारी रखा. हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक के ठीक बाद भारत की ओपनिंग पार्टनरशिप टूट गई. इसके बाद पाकिस्तान ने कुछ विकेट भी किए, मगर कभी ये नहीं लगा कि भारत मुकाबले में पिछड़ रहा हो.

अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 74 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और पांच छक्के निकले. वहीं शुभमन गिल ने 8 चौके की मदद से 28 बॉल पर 47 रन बनाए, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर्स में 105 रनों की पार्टनरशिप हुई. बाद में तिलक वर्मा ने नाबाद 30 रन बनाकर भारतीय इनिंग्स को फिनिशिंग टच दिया.

