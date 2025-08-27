Asia Cup 2025: यूएई में ऑलराउंडर्स का रोल कितना अहम, टीम इंडिया में कौन दमदार...देखें आंकड़े

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम में कुल 4 ऑलराउंडर को जगह दी गई है. हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी, बल्कि गेंदबाजी से भी असरदार हो सकते हैं. टीम की प्लेइंग-11 में किस ऑलराउंडर को मौका मिलेगा, ये तो पिच की कंडीशन और टीम की रणनीति पर निर्भर करेगा.

यूएई की दोनों पिचों (शेख जायेद स्टेडियम और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) के टी20 आंकडे़ अगर देखे जाएं तो यह बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को फायदा देती हैं, जिसके कारण टीम के ऑलराउंडर्स की जिम्मदेरी और बढ़ जाती है.

कितना अहम होगा ऑलरांउडर्स का रोल ?

दुबई (दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) और अबू धाबी (शेख जायेद स्टेडियम) की कंडीशन्स को देखते हुए भारतीय ऑलराउंडर्स खासकर हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल का प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा. दोनों ही खिलाड़ी अपनी बैटिंग और बॉलिंग से मैच का रुख बदलने में माहिर हैं. खासकर जब पिच धीमी हो जाए या ओस अपना असर दिखाए, तब उनका रोल सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना नहीं, बल्कि टीम को सही संतुलन देना और मुश्किल परिस्थितियों में मैच जिताना भी है.

कैसे हैं भारतीय ऑलराउंडर्स के आंकड़े ?

टी20 क्रिकेट में भारत के इन चारों ऑलराउंडर्स (हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा) के आंकड़े कमाल के हैं. जो इन्हें टूर्नामेंट के लिए और भी ज्यादा खास बनाते हैं.

1. हार्दिक पंड्या

हार्दिक टीम इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं. उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग और मीडियम-पेस बॉलिंग टीम को बहुत मजबूती देती है. पंड्या ने अब-तक 114 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 8.20 की इकोनॉमी के साथ सर्वाधिक 94 विकेट झटके हैं. वहीं, बल्लेबाजी में उन्होंने 114 मैचों में 27.87 की औसत से 1812 रन बनाए हैं. वह लोअर ऑर्डर में आकर टीम को अच्छा फिनिश देने के लिए जाने जाते हैं.

2. अक्षर पटेल

अक्षर एक कमाल के लेफ्ट-आर्म स्पिनर हैं. साथ ही उन्होंने अपनी बैटिंग में भी काफी सुधार किया है. अक्षर ने 71 टी20 इंटरनेशनल में 7.30 की इकोनॉमी के साथ 71 विकेट चटकाए हैं. वहीं, बल्लेबाजी में उन्होंने 71 मैचों में 18.44 की औसत से 535 रन बनाए हैं. अक्षर ने हालही में हुए कई मौकों पर टीम के लिए जरूरी रन बनाए हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम के लिए बल्लेबाजी में बहतरीन प्रदर्शन किया था.

3. शिवम दुबे

शिवम टी20 क्रिकेेट में अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. साथ ही वह मीडियम-पेस बॉलिंग भी करते हैं. दुबे ने टी20 इंटरनेशनल में 35 मैचों में 31.23 की औसत से 531 रन ही बनाए हैं. जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 35 मैचों में 9.36 की इकोनॉमी के साथ 13 विकेट लिए हैं.

4. अभिषेक शर्मा

अभिषेक वैसे तो टीम के टॉप ऑर्डर में ताबड़तोड़ शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इसके साथ-साथ वह एक पार्ट-टाइम स्पिनर भी हैं. बल्लेबाजी में उनके आंकड़े जबरदस्त हैं. वह टी20 इंटरनेशल के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. उन्होंने सिर्फ 17 मैचों में 33.43 की औसत से 535 रन बनाए हैं. वहीं, गेंदबाजी में उनके नाम 8.05 की इकोनॉमी के साथ 6 विकेट हैं.

र‍िपोर्ट: सुदेश सैनी

