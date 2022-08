Arshad Nadeem Neeraj Chopra: 'आशीष नेहरा यूके के PM बनने की तैयारी में..', सहवाग का पाकिस्तानी कमेंटेटर को मजेदार जवाब

Arshad Nadeem Neeraj Chopra: हाल ही में पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोअर (भाला फेंक खिलाड़ी) अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया. अरशद ने बर्मिंघम गेम्स में 90.18 मीटर लंबा थ्रो कर गोल्ड जीता. तब उन्होंने भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का ही एक रिकॉर्ड तोड़ा था.

तब से अब तक लगातार किसी ना किसी तरह अरशद और नीरज सोशल मीडिया ट्रेंड में बने हुए हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान के एक कमेंटेटर जैद हामिद ने भी कमेंट किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी. इस कारण उन्हें जमकर ट्रोल होना पड़ा. इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी उनके जमकर मजे लिए.

हामिद के ट्वीट पर सहवाग ने लिए मजे

दरअसल, हामिद ने अरशद की तारीफ करते हुए नीरज का नाम ही गलत लिख दिया. हामिद ने नीरज की जगह आशीष नेहरा कह दिया. जबकि नेहरा पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं. हामिद ने दूसरी गलती यह कर दी कि उन्होंने लिखा कि अरशद ने कॉमनवेल्थ में नीरज को हराया है और पिछली हार का बदला लिया है. जबकि यह गलत है, क्योंकि कमर की चोट के कारण नीरज कॉमनवेल्थ में खेले ही नहीं थे. हामिद ने नीरज की जगह नेहरा लिखा.

इस पर सहवाग ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और तुरंत ही मजे ले लिए. सहवाग ने लिखा- चिचा, आशीष नेहरा अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव की तैयारी कर रहा है. इसलिए मजे कीजिए. सहवाग ने अपने इस मजाकिया कमेंट के साथ हंसने वाली इमोजी भी लगाई है. बता दें कि आशीष नेहरा का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है.

Chicha, Ashish Nehra is right now preparing for UK Prime Minister Elections. So Chill 🤣 pic.twitter.com/yaiUKxlB1Z