Arshdeep singh IND vs PAK T20 World Cup 2022: 23 साल के अर्शदीप सिंह ने तोड़ी PAK की कमर, बाबर-रिजवान को घुटनों पर लाए

Arshdeep singh IND vs PAK T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज (23 अक्टूबर) भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया.

23 साल के अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पावरप्ले में ही पाकिस्तान टीम की कमर तोड़ दी. उन्होंने पाकिस्तान टीम की नींव कहे जाने वाले कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को शिकार कर लिया.

पहले बाबर आजम का शिकार किया

बता दें कि कप्तान रोहित ने पहला ओवर अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को दिया, जिन्होंने इस ओवर में सिर्फ एक ही रन दिया. फिर कप्तान ने दूसरे ओवर में ही अर्शदीप को लगा दिया. अर्शदीप ने मैच की अपनी पहली ही बॉल पर बाबर आजम को शिकार किया. उन्होंने बाबर को LBW आउट किया. पाकिस्तान कप्तान ने DRS लिया, लेकिन बच नहीं सके.

A dream start ft. Arshdeep Singh! 🔥



Keep watching Star Sports & Disney+Hotstar to enjoy the LIVE action from the ICC Men's #T20WorldCup 2022!#GreatestRivalry #BelieveInBlue #ReadyForT20WC #INDvPAK pic.twitter.com/zquAPT8EOf