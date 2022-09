Pakistan vs Afghanistan: हार के बाद अफगानिस्तानी फैन्स ने कुर्सियां उखाड़कर फेंकी, पाकिस्तानियों को बनाया निशाना

Pakistan vs Afghanistan, Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 सीजन अब और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. टीम इंडिया और अफगानिस्तान बाहर हो गए हैं. जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका टीम का फाइनल तय हो गया है. इसी बीच हारने वाली टीमों के फैन्स में निराशा और गुस्सा साफ देखा जा सकता है.

बुधवार (7 सितंबर) को अफगानिस्तान और पाकिस्तान टीम के बीच मैच खेला गया. यह काफी रोमांचक रहा. आखिरी ओवर में भी किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि मैच किस तरफ जाएगा. मगर आखिरी ओवर में लगातार दो छक्के मारते हुए पाकिस्तान टीम ने यह मैच जीत लिया.

इस घटना का वीडियो वायरल हुआ

इसी जीत के बाद जहां पाकिस्तानी फैन्स बेहद खुश और उत्साहित नजर आए, तो अफगानिस्तानी फैन्स इस हार से भड़क गए. शाहजाह के स्टेडियम में ही अफगानिस्तानी फैन्स ने कुर्सियां तोड़ना और उखाड़ना शुरू कर दिया. उन्होंने कुर्सियां उखाड़कर खुश हो रहे पाकिस्तानी फैन्स पर फेंकी. यह सारा माजरा कैमरे में कैद हो गया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

वीडियो में देख सकते हैं कि उपद्रव करने वाले फैन्स के हाथों में अफगानिस्तानी झंडा है. उन्होंने कपड़ों और शरीर पर भी देश का झंडा बना रखा है. वह जिस और कुर्सियां फेंक रहे हैं, वहां भीड़ में भी लोगों के पास पाकिस्तानी झंडा दिखाई दे रहा है. यानी साफ है कि हार के बाद अफगानिस्तानी फैन्स ने निशाना बनाते हुए कुर्सियां फेंकी. वीडियो में अफगानिस्तानी फैन्स कुर्सियों से पाकिस्तानियों को मारते भी दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया यूजर ने जमकर लताड़ा

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही यूजर्स भी इस पर भड़क गए. उन्होंने उपद्रव करने वालों अफगानिस्तानी फैन्स को जमकर लताड़ा. एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, 'यह गंभीर मुद्दा है. इन कुछ अफगानिस्तानी बच्चों को अच्छा व्यवहार सीखने के बेहद जरूरत है. यह एक इंटरनेशनल मैच है, ना कि गली क्रिकेट. ऐसा किसी अन्य मैच में नहीं होना चाहिए. यही कारण भी है कि मैं दूसरी टीमों का ज्यादा सम्मान करता हूं.'

