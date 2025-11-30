आंद्रे रसेल ने IPL से लिया संन्यास... अब कोलकाता नाइट राइडर्स में निभाएंगे बड़ी जिम्मेदारी

कैरेबियाई ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 नवंबर (रविवार) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा कर दी. रसेल को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी से पहले रिलीज कर दिया था. रसेल ने साफ कर दिया कि उनका क्रिकेट करियर खत्म नहीं हो रहा है. रसेल दुनिया भर की लीग्स और केकेआर फ्रेंचाइजी के लिए खेलते रहेंगे. हालांकि आईपीएल में उनका एक प्लेयर के तौर पर सफर अब समाप्त हो चुका है.
केकेआर के फैन्स के नाम अपने संदेश में आंद्रे रसेल ने कहा, 'केकेआर फैन्स, मैं आज आपको बताने आया हूं कि मैंने आईपीएल से रिटायर होने का फैसला किया है. मैंने यहां शानदार समय बिताया. छक्के लगाए, मैच जिताए, MVP अवॉर्ड जीते. बहुत यादगार पल रहे.' रसेल ने यह भी कहा कि वो गलत समय पर नहीं, बल्कि सही समय पर संन्यास लेना चाहते थे.
आंद्रे रसेल ने कहा, 'जब मैंने यह फैसला लिया, तो मुझे लगा कि इस समय यह सबसे अच्छा फैसला है. मैं मिटना नहीं चाहता, मैं अपने पीछे एक विरासत छोड़ना चाहता हूं. जब फैन्स पूछें कि तुममें अभी भी कुछ और बाकी है, तुम अब भी खेल सकते थे, तब रिटायर होना सबसे अच्छा है. बजाय इसके कि तुम्हें सालों पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था.'
आंद्रे रसेल ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया पर फोटोशॉप्ड तस्वीरे उन्हें परेशान कर रही थीं, जहां वे दूसरी टीमों की जर्सी में दिख रहे थे. उन्होंने कहा, 'खुद को पर्पल-गोल्ड के अलावा किसी और रंग में देखकर अजीब लगता था. इन्हीं बातों ने मुझे कई रात जगाए रखा.' रसेल ने बताया कि उन्होंने केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर और सह-मालिक शाहरुख खान से लंबी बातचीत की,
KKR के 'पावर कोच' बनेंगे रसेल
आंद्रे रसेल ने कहा, 'दोनों ने मुझे हमेशा सम्मान दिया, प्यार दिया. इस सेटअप का हिस्सा बने रहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है.' आंद्रे रसेल ने खुलासा किया कि वे आगामी आईपीएल सीजन से केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में शामिल होंगे, जहां उनकी भूमिका 'पावर कोच' की होगी.
आंद्रे रसेल ने बताया, "जब मैंने 'पावर कोच' नाम सुना तो मुझे लगा यह मेरे लिए ही बना है. बल्लेबाजी में मेरी पावर, गेंदबाजी और फील्डिंग में मेरी एनर्जी, मैं हर विभाग में खिलाड़ियों की मदद कर सकता हूं. कोलकाता, मैं वापस आ रहा हूं."
37 साल के आंद्रे रसेल ने 140 वनडे आईपीएल मैचो में 28.20 की औसत से 2651 रन बनाए, जिसमें 12 अर्धशतक शामिल रहे. रसेल ने 23.27 के एवरेज से 123 विकेट भी झटके. आईपीएल में रसेल ने 2012 और 2013 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रतिनिधित्व किया. फिर वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले.