Adam Zampa: क्रीज के बाहर बल्लेबाज फिर भी नॉटआउट, 'मांकड़िंग' पर फिर छिड़ा विवाद, निशाने पर प्लेयर

नया साल शुरू होने के बाद क्रिकेट के मैदान पर कई विवाद होते दिख रहे हैं. बिग बैश लीग में हाल ही में एक कैच ने काफी सुर्खियां बटोरी, अब यहां मांकड़िंग रनआउट को लेकर चर्चा है. सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स रनआउट को लेकर बहस करते हुए नज़र आए.

बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनगेड्स के बीच हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया स्पिनर एडम जैम्पा ने मांकड़िंग रनआउट करने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने इसे नॉटआउट करार दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि जैम्पा ने अपना एक्शन पूरा करने के बाद मांकड़िंग अटेम्प्ट किया था, इसलिए यह नॉटआउट ही रहा.

सोशल मीडिया पर एडम जैम्पा का वीडियो वायरल हुआ और एक नई बहस भी शुरू हो गई. क्योंकि मांकड़िंग रनआउट को अब आईसीसी नियमों के तहत माना जाता है, लेकिन एडम जैम्पा की अपील की ठुकराए जाने पर फैन्स और एक्सपर्ट्स का अलग-अलग रिएक्शन सामने आया.

Adam Zampa's attempt at a run out was deemed by the Third Umpire as not out 👀#BBL12 pic.twitter.com/cvhlLBwig5