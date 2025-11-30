16 छक्के और 32 बॉल पर शतक... अभिषेक शर्मा ने कर दिया धुआं-धुआं, रोहित शर्मा-युवराज सिंह की बराबरी की

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब की टीम ने अपना तीसरा मुकाबला 30 नवंबर को बंगाल के खिलाफ खेलने उतरी. हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में आयोजित एलीट ग्रुप सी के इस मुकाबले में पंजाब के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया है. अभिषेक ने 11 छक्के और 7 चौके की मदद से 32 गेदों पर अपना शतक पूरा किया. अभिषेक ने कुल मिलाकर 52 गेंदों पर 148 रन बनाए, जिसमें 16 छक्के और 8 चौके शामिल रहे.
अभिषेक शर्मा की टी20 क्रिकेट में ये 8वीं सेंचुरी रही, जिसके लिए उन्होंने 157 इनिंग्स ली हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीयों में अभिषेक अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी पर आ गए हैं. भारतीय बल्लेबाजों में रोहित-अभिषेक से ज्यादा टी20 सेंचुरी सिर्फ दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (9) के नाम हैं.
अभिषेक ने सिर्फ 12 गेंदों पर पूरा किया था अर्धशतक
अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. यह मेन्स T20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. साथ ही किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा जड़ा गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है. अभिषेक ने युवराज सिहं की बराबरी कर ली, जिन्होंने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर ही फिफ्टी जड़ी थी.
बता दें कि मेन्स T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक नेपाल के दीपेन्द्र सिंह ऐरी ने लगाया हुआ है. उन्होंने सितंबर 2023 में हांगझोऊ एशियन गेम्स के दौरान मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों पर फिफ्टी पूरी की थी. दूसरे नंबर पर भारत के आशुतोष शर्मा हैं, जिन्होंने रेलवे की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. आशुतोष की यह पारी 2023-24 सीजन के दौरान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आई थी.