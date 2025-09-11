दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के शुरुआती मैच में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान UAE को मात्र 57 रनों पर समेट दिया और फिर 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की.

इस जीत की सबसे खास बात रही युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी, जिन्होंने रनों का पीछा करते हुए पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा और भारतीय क्रिकेट में अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यानी अभ‍िषेक रनचेज के दौरान टी20 में पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाले पहले ख‍िलाड़ी बन गए.

अभिषेक शर्मा ने क्या किया खास?

अभिषेक शर्मा ने UAE के खिलाफ 16 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे. वह भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैच में रन चेज की शुरुआत पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर की हो.

भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने T20I की पहली गेंद पर छक्का जड़ा

पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले तीन भारतीय बल्लेबाजों का नाम पहले ही दर्ज है, मगर सभी ओपनिंग में. रन चेज करते हुए पहली गेंद पर ऐसा करने वाले अभिषेक शर्मा पहले खिलाड़ी बने.

रोहित शर्मा- आदिल राशिद (इंग्लैंड) के खिलाफ, अहमदाबाद, 2021

यशस्वी जायसवाल- सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) के खिलाफ, हरारे, 2024

संजू सैमसन- जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) के खिलाफ, मुंबई, 2025

अभिषेक शर्मा- हैदर अली (यूएई) के खिलाफ, दुबई, 2025

UAE vs IND मैच में किसकी गेंदबाजी ने काटा गदर?

मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. यूएई की टीम पहले बैटिंग करते हुए महज 57 के स्कोर पर ढेर हो गई थी. कुलदीप यादव को 4 तो शिवम दुबे को 3 सफलता मिली. भारतीय टीम ने इस टोटल को 27 गेंदों में ही चेज कर लिया.

भारत के लिए कितना अहम है ये प्रदर्शन?

टीम इंडिया ने एशिया कप अभियान की शुरुआत दबदबे के साथ की है. इतनी आसान जीत से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और बढ़ेगा. खासकर पाकिस्तान के खिलाफ रविवार (14 स‍ितंबर) को होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले यह जीत टीम को बड़ा मनोबल देगी.

