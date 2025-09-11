scorecardresearch
 

Feedback

Abhishek Shrama First Ball Six: पहली ही गेंद पर स्पेशल छक्का... अभ‍िषेक ने वो कर दिखाया, जो रनचेज में कोई इंड‍ियन नहीं कर सका

दुबई में एशिया कप 2025 के शुरुआती मैच में टीम इंडिया ने UAE को 9 विकेट से हराया. इस मुकाबले में युवा ओपनर अभिषेक शर्मा छा गए. उन्होंने रनचेज की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अनोखा रिकॉर्ड बनाया. अभिषेक से पहले रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन भी पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं. लेक‍िन अभ‍िषेक का छक्का स्पेशल रहा.

Advertisement
X
अभिषेक शर्मा ने टी20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की पहली गेंद पर छक्का मारने का रिकॉर्ड बनाया है.(Photo, Getty)
अभिषेक शर्मा ने टी20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की पहली गेंद पर छक्का मारने का रिकॉर्ड बनाया है.(Photo, Getty)

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के शुरुआती मैच में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान UAE को मात्र 57 रनों पर समेट दिया और फिर 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की.

इस जीत की सबसे खास बात रही युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी, जिन्होंने रनों का पीछा करते हुए पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा और भारतीय क्रिकेट में अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यानी अभ‍िषेक रनचेज के दौरान टी20 में पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाले पहले ख‍िलाड़ी बन गए. 

अभिषेक शर्मा ने क्या किया खास?
अभिषेक शर्मा ने UAE के खिलाफ 16 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे. वह भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैच में रन चेज की शुरुआत पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर की हो.

भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने T20I की पहली गेंद पर छक्का जड़ा
पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले तीन भारतीय बल्लेबाजों का नाम पहले ही दर्ज है, मगर सभी ओपनिंग में. रन चेज करते हुए पहली गेंद पर ऐसा करने वाले अभिषेक शर्मा पहले खिलाड़ी बने.

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma
अभ‍िषेक का ICC रैकिंग में तहलका, नंबर 2 पोजीशन पर कब्जा, टॉप 5 में 3 भारतीय बल्लेबाज 
Abhishek Sharma maiden T20I Century
अभिषेक ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, बाल-बाल बचा हिटमैन का रिकॉर्ड 
Shubman Gill-Abhishek sharma and Rahul dravid
जब ग‍िल-अभ‍िषेक ने द्रव‍िड़ के चेहरे पर फेंकी ये चीज, टीम इंड‍िया के ख‍िलाड़ी ने खोली पोल  
Abhishek Sharma
200 का स्ट्राइक रेट, गिल के साथ जोड़ी... आज UAE का बैंड बजाएगा ये खिलाड़ी, 300 का बैरियर होगा पार? 
ravi shastri on team india playing 11 for asia cup
Asia Cup 2025 को लेकर रवि शास्त्री का बड़ा बयान 
Advertisement
  • रोहित शर्मा- आदिल राशिद (इंग्लैंड) के खिलाफ, अहमदाबाद, 2021
  • यशस्वी जायसवाल- सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) के खिलाफ, हरारे, 2024
  • संजू सैमसन- जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) के खिलाफ, मुंबई, 2025
  • अभिषेक शर्मा- हैदर अली (यूएई) के खिलाफ, दुबई, 2025

UAE vs IND मैच में किसकी गेंदबाजी ने काटा गदर?
मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. यूएई की टीम पहले बैटिंग करते हुए महज 57 के स्कोर पर ढेर हो गई थी. कुलदीप यादव को 4 तो शिवम दुबे को 3 सफलता मिली. भारतीय टीम ने इस टोटल को 27 गेंदों में ही चेज कर लिया.

भारत के लिए कितना अहम है ये प्रदर्शन?
टीम इंडिया ने एशिया कप अभियान की शुरुआत दबदबे के साथ की है. इतनी आसान जीत से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और बढ़ेगा. खासकर पाकिस्तान के खिलाफ रविवार (14 स‍ितंबर) को होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले यह जीत टीम को बड़ा मनोबल देगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement