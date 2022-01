Aakash Chopra Twitter: ‘आप कमेंट्री करना बंद कर दो…’, आकाश चोपड़ा से बोला फैन, मिला ये जवाब

Aakash Chopra Twitter: सोशल मीडिया से आम लोगों को इतनी ताकत मिल गई है कि वह किसी भी सेलेब्रिटी से बात कर सकते हैं या अपनी शिकायत उन तक पहुंचा सकते हैं. भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच सीरीज़ शुरू होने वाली है और इससे पहले पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर आकाश चोपड़ा पर एक क्रिकेट फैन नाराज़ हो गया है.



आकाश चोपड़ा से फैन ने कहा कि आप कमेंट्री करना बंद कर दें, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर ने भी एक मज़ेदार जवाब दिया.



दरअसल, आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया के व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अप्रोच को लेकर एक आर्टिकल लिखा जिसपर एक फैन ने कमेंट किया. संदीप कुमार के यूज़र ने लिखा कि आकाश जी, आप कमेंट्री करना बंद कर दीजिए. टीम इंडिया जल्द ही जीतने की पटरी पर लौट आएगी, भारत के बल्लेबाज बहुत से रन बनाना शुरू कर देंगे.

There’s always more than one ways to look at issues…Sandeep ji has worked out the reasons too 😊🥳 https://t.co/eJWX5DUIw0