PSL 2022, Helicopter Shot: पाकिस्तान की PSL में उड़ा एमएस धोनी वाला ‘हेलिकॉप्टर शॉट’, देखें वीडियो

PSL 2022, Helicopter Shot: पाकिस्तान में इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) खेली जा रही है. कोरोना संकट के बीच बिना फैन्स के हो रहे इस टूर्नामेंट में लगातार ऐसे मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां धमाल हो रहा है. रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.



इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ाल्मी के बीच खेले गए मुकाबले में रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने हेलिकॉप्टर शॉट लगाया और ज़बरदस्त छक्का जड़ा. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ट्रेडमार्क शॉट कॉपी करना काफी मुश्किल रहा है, फिर भी लगातार ऐसे करतब देखने को मिलते हैं.

whats up with afghanistan and the helicopter pic.twitter.com/kdyLmXAd1P