एशिया कप में भारत-पाक मैच पर आदित्य ठाकरे का सवाल– क्या BCCI राष्ट्रहित से ऊपर?

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित मैच का विरोध किया है. उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर सवाल उठाया कि क्या बीसीसीआई राष्ट्रहित से ऊपर है.

ठाकरे ने अपने पत्र में कहा कि मानवता के हित में कई देशों को खेलों से अलग-थलग किया गया है. आतंकवाद भी ऐसा ही कारण है, जो भारत और पाकिस्तान को शांति और प्रगति से रोकता है. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले एक दशक में पाकिस्तान से होने वाले आतंकी हमलों का देश बार-बार शिकार हुआ है और केंद्र सरकार भी इसे दोहराती रही है.

पीएम ने कहा था– पानी और खून साथ नहीं बह सकते

ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था, 'पानी और खून साथ नहीं बह सकते.' ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीसीसीआई केवल पैसों और विज्ञापन के लालच में जवानों के बलिदान और शहीदों के 'सिंदूर' को नजरअंदाज कर रहा है.

क्या बीसीसीआई जवानों के बलिदान से ऊपर?

ठाकरे ने तीखे सवाल उठाए, 'क्या बीसीसीआई राष्ट्रहित से ऊपर है? क्या यह हमारे जवानों के बलिदान से ऊपर है? क्या यह पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों के सिंदूर से ऊपर है?' उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से भारत में हॉकी खेलने से इनकार कर दिया है, तब बीसीसीआई का पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शर्मनाक और स्वार्थी कदम है.

एशिया कप की शुरुआत कब होगी?

आगामी एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी. दोनों भारत-पाकिस्तान मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे. पहला मैच 14 सितंबर को होगा, जबकि संभावना है कि 21 सितंबर को दोनों टीमें फिर भिड़ें. फाइनल मुकाबला 29 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में होगा, ताकि अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी की जा सके.

