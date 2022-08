Pooja Gehlot CWG 2022: ब्रॉन्ज जीतने पर भी पूजा गहलोत ने देश से मांगी माफी, तो पीएम मोदी बोले- ये जश्न...

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए मेडल की बरसात लगातार हो रही है. 50 किग्रा. फ्री-स्टाइल कुश्ती में पूजा गहलोत ने देश के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. लेकिन पूजा गहलोत ने इसके बाद भी देश से माफी मांगी और कहा कि वह गोल्ड मेडल नहीं जीत पाईं. पूजा भावुक हुईं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया.



कांस्य पदक जीतने के बाद जब पूजा गहलोत ने मीडिया से बात की, तब उन्होंने सभी से माफी मांगी. पूजा गहलोत ने कहा कि मैं हार गई, मुझे इसका दुख है. मैं देशवासियों से माफी मांगती हूं. मुझे उम्मीद थी कि मैं यहां राष्ट्रगान बजवाउंगी, लेकिन हार गई. अभी तो ब्रॉन्ज़ मेडल मिला है, मैं अपनी गलतियों पर काम करूंगी.



Pooja, your medal calls for celebrations, not an apology. Your life journey motivates us, your success gladdens us. You are destined for great things ahead…keep shining! ⭐️ https://t.co/qQ4pldn1Ff