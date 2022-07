India in Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स में 14 साल की अनहत सिंह का कमाल, पहले ही मुकाबले में दर्ज की जीत

India in Commonwealth Games 2022: इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ने भले ही मेडल का खाता नहीं खोला, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल से फैन्स का दिल जीत लिया है. इसी भारतीय दल में एक 14 साल की स्टार स्क्वैश प्लेयर अनहत सिंह (Anahat Singh) भी हैं, जिन्होंने जीत के साथ शुरुआत की है.

अनहत ने राउंड ऑफ 64 में शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने सेंट विंसेट एंड ग्रेनेजियन्स की खिलाड़ी जेडा रोस (Jada Ross) को 11-5 11-2 11-0 से करारी शिकस्त दी. मैच के बाद अनहत ने कहा कि यह जीत काफी रोमांचक रही और मैं एंजॉय भी कर रही हूं

अनहत भारतीय दल में सबसे यंग प्लेयर

इस भारतीय दल में अनहत सबसे यंग प्लेयर हैं. वह स्क्वैश के वुमन सिंगल्स में शिरकत करने के अलावा महिला डबल्स में सुनयना कुरुविला के साथ खेल रही हैं. स्क्वैश में सौरव घोषाल और दीपिका पल्लीकल जैसी स्टार प्लेयर्स भी मौजूद हैं. अनहत ने शानदार शुरुआत करते हुए महिला एकल के राउंड-32 में भी जगह बनाई है.

Damn this squash game is intresting too. Anahat Singh,a 14 year old girl destroyed her 21 year old opponent in CommenwealthGames Squash match.#CommonwealthGames2022 #squash pic.twitter.com/gYnwXamuuK