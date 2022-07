Ind Vs Pak CWG 2022: भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा, स्मृति मंधाना ने छक्का जड़ जिताया मैच

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी मात दी है. टीम इंडिया को इस मैच में सिर्फ 100 रनों का लक्ष्य मिला था, जवाब में स्मृति मंधाना की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत टीम इंडिया ने इसे आसानी से हासिल कर लिया, स्मृति ने ही विनिंग सिक्स लगाकर मैच को खत्म किया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की यह पहली जीत है.



इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया था, जो उसके लिए गलत साबित हुआ. बारिश की वजह से मैच पहले 18 ओवर का कर दिया गया, उसके बाद भारतीय बॉलर्स के आगे पाकिस्तानी टीम पत्तों की तरह ढह गई. पाकिस्तान ने 18 ओवर में 99 रन बनाए और पूरी टीम आउट हुई. जवाब में भारत ने 12वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली और सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए.

स्कोरबोर्ड: पाकिस्तान- 99/10 (18 ओवर), भारत- 102/2 (11.4 ओवर)

मंधाना-शेफाली के धमाल से जीता इंडिया

टीम इंडिया की बैटिंग जब शुरू हुई तब स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलवाई. शेफाली वर्मा 9 बॉल में 16 रन बनाकर आउट हुईं, इस दौरान उन्होंने एक शानदार छक्का भी लगाया. शेफाली और स्मृति के बीच सिर्फ 35 बॉल में 64 रनों की साझेदारी हुई.



