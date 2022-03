भारतीय स्पेस कंपनी ने दिया Young Scientist India अवॉर्ड, कहा- बनाएंगे साइंटिस्ट

SpaceKidz India वही निजी स्पेस कंपनी है, जिसने सतीश धवन सैटेलाइट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर अंतरिक्ष में भेजी थी. इस कंपनी ने हाल ही में यंग साइंटिस्ट इंडिया (Young Scientist India) नाम की प्रतियोगिता कराई. जिसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता का मकसद है बच्चों के बीच विज्ञान को लेकर जागरुकता फैलाना, ताकि वो वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़े. विज्ञान संबंधी करियर में अपना भविष्य खोज सकें.

अब तक 18 बैलून सैटेलाइट्स, 2 सब-ऑर्बिटल सैटेलाइट्स और 3 ऑर्बिटल सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़ने वाली SpaceKidz India की सीईओ डॉ. श्रीमति केसन ने बताया कि यह प्रतियोगिता पूरे देश के लिए आयोजित की गई थी. बच्चों से अलग-अलग विषयों पर इनोवेशन मांगे गए थे. प्रतियोगिता को पांच हिस्सों में बांटा गया था- कृषि (Agriculture), एप डेवलपमेंट (App Development), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics), रोबोटिक्स (Robotics) और स्पेस साइंस (Space Science). इसमें निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया.

