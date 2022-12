7 दिसंबर को चंद्रमा के साथ दिखेगा मंगल, जानिए कैसे देख सकते हैं ये खूबसूरत नजारा?

जो लोग अक्सर रात में आसमान नहीं देखते, वो 7 दिसंबर 2022 को जरूर देखेंगे. क्योंकि उनके सामने होगा पूरी तरह से रोशन चंद्रमा और उसके ठीक पीछे मंगल ग्रह. ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है. इस बार यह संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि सूरज, धरती, चंद्रमा और मंगल ग्रह एक सीध में आ रहे हैं.

7 दिसंबर 2022 को पूर्णिमा (Full Moon) है. इस दिन आप चंद्रमा के ऊपर बाएं तरफ देखेंगे तो आपको मंगल ग्रह चमकता हुआ दिखाई देगा. अमेरिकी समय के अनुसार रात में 11.08 बजे. उस समय भारत में 8 तारीख होगी. तो यहां पर मंगल दिखने की संभावना 8 दिसंबर की रात में होगी. अब जब चंद्रमा के पीछे चमकदार नारंगी-पीले रंग का तारा दिखे तो उसे कोई एलियन यान न समझ लीजिएगा. असल में वो मंगल ग्रह है, जो सूरज की रोशनी में चमकता दिखेगा.

इसके अलावा आप वर्चुअल टेलिस्कोप प्रोजेक्ट (Virtual Telescope Project) इस खूबसूरत प्राकृतिक घटना का लाइवस्ट्रीम भी करेगा. आप सामान्य दूरबीन या टेलिस्कोप से भी इस अद्भुत नजारे को देख सकते हैं. आमतौर पर मंगल ग्रह का इस तरह दिखना 14 सालों में एक बार होता है. कई बार यह चंद्रमा के ठीक नीचे भी दिखता है. यह आपके देश और लोकेशन पर निर्भर करती है कि आपको मंगल ग्रह चंद्रमा के किस दिशा में दिखेगा. लेकिन दिखेगा जरूर.

