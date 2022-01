Largest Potato: दुनिया के सबसे बड़े आलू का होगा DNA टेस्ट, असलियत जानने के लिए...

न्यूजीलैंड के हैमिल्टन के पास रहने वाले कोलिन और डोना क्रेग-ब्राउन ने पिछले साल अगस्त में अपने खेत में एक बेहद बड़ा आलू निकाला. यह उनके घर के पीछे बने सब्जियों के खेत से निकला था. इन दोनों ने आलू का नाम Dug रख दिया. इस एक आलू का वजन 7.8 किलोग्राम था. जिसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा आलू होने का प्रतियोगी बनाया. अब वैज्ञानिक इसका डीएनए जांच करके यह पता करना चाहते हैं कि यह आलू ही है या कुछ और.

कोलिन ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि जब हमने इस आलू को जमीन से निकाला तो हैरान रह गए. क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा था. मुझे और मेरी पत्नी को शक है कि यह किसी खास प्रकार का कवक विकास (Fungal Growth) है. क्योंकि इसके साथ कई और बड़े आलू निकले, लेकिन यह उनमें सबसे बड़ा था. हम बड़े आलुओं की खेप देखकर चकित और परेशान थे.

"World's Largest Potato" To Be DNA Tested To See If It's Actually A Potatohttps://t.co/4w3BdfD91s pic.twitter.com/wvjdlznlDu