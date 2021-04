हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला मालवाहक जहाज लॉन्च के लिए तैयार

समुद्र और हवा में प्रदूषण कम हो इसलिए अब ऐसा जहाज लगभग बन चुका है जो हाइड्रोजन से चलेगा. यह दुनिया का पहला मालवाहक जहाज (Cargo Vessel) होगा जो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के तौर पर करेगा. इस जहाज को बनाया है फ्रांस की कंपनी Compagnie Fluvial de Transport (CFT) ने. इस जहाज को इस साल के अंत तक पेरिस की सीन नदी (Seine River) में चलाया जाएगा.

इस जहाज को कंप्रेस्ड हाइड्रोजन से चलाया जाएगा जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से जहाज के अंदर ही बनाया जाएगा. इस जहाज को नदी में चलने के अनुसार ही बनाया गया है. CFT के डायरेक्टर मैथ्यू ब्लैंक ने कहा कि इस समय प्रदूषण बहुत ज्यादा है. इसे कम करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी और परिवहन प्रणाली की जरूरत है जिससे प्रदूषण कम हो.

मैथ्यू ने कहा कि हम इस कार्गो वेसल के जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं. इस प्रोजेक्ट का नाम फ्लैगशिप्स प्रोजेक्ट (Flagships Project) रखा गया है. हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से भी पानी पर जहाज चलाए जा सकते हैं. पिछले 50 सालों में मालवाहक जहाजों ने समुद्र के जरिए विश्व व्यापार को नई ऊंचाइयां दी हैं.

The future of shipping is about to arrive.https://t.co/I2PBPb9t62