शुभांशु शुक्ला जिस यान से लौटेंगे उसमें 263 kg स्पेस स्टेशन का कचरा भी आएगा, दो एस्ट्रोनॉट वहीं रहेंगे!

14 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों की टीम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए तैयार है. यह ऐतिहासिक मिशन, जिसे एक्सिओम मिशन 4 (Ax-4) कहा जाता है. भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इस मिशन में 263 किलोग्राम (लगभग 580 पाउंड) अंतरिक्ष स्टेशन का कचरा भी पृथ्वी पर लाया जाएगा, जबकि दो अंतरिक्ष यात्री ISS पर रहेंगे. आइए, इस मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

एक्सिओम मिशन 4: एक ऐतिहासिक यात्रा

एक्सिओम मिशन 4 एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, जो नासा, स्पेसएक्स और एक्सियॉम स्पेस के सहयोग से संचालित किया गया. इस मिशन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और जन जागरूकता गतिविधियां करना था. इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल थे...

यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इन देशों के पहले अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर ले गया. यह भारत के लिए 41 साल बाद अंतरिक्ष में मानव उड़ान का दूसरा अवसर था, जब 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सैल्यूट-7 स्टेशन की यात्रा की थी.

#Ax4 is preparing for their journey home. Tune in for the Hatch Closing broadcast tomorrow at 03:30 AM CT, followed by the Dragon Undocking broadcast at 05:45 AM CT. https://t.co/c6KEEzByFV pic.twitter.com/F7fspl7S2v