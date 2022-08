Florida: अगर सिर्फ मादा जीव ही पैदा हो तो क्या होगा? कछुओं को लेकर क्यों हैं वैज्ञानिक परेशान

फ्लोरिडा में कछुओं का एक अस्पताल है, जहां पर वैज्ञानिक परेशान हैं. क्योंकि पिछले चार साल से इस इलाके में सिर्फ मादा समुद्री कछुए ही पैदा हो रहे हैं. अगर दुनिया में किसी भी प्रजाति का सिर्फ मादा जीव ही पैदा हो तो क्या होगा? ये बेहद चिंताजनक स्थिति है. प्राकृतिक तौर पर नर और मादा एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं. ये अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. लेकिन सिर्फ मादा हो या सिर्फ नर हो तो प्रजाति के विलुप्त होने की स्थिति बन सकती है.

वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी वजह जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और बढ़ता हुआ तापमान (Rising Temperature) है. अगर इसी तरह सिर्फ मादा बेबी सी टर्टल (Baby Sea Turtle) पैदा होते रहेंगे तो इनकी प्रजाति का आगे बढ़ना रुक जाएगा. वैज्ञानिकों को लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से अंडे में लिंग परिवर्तन हो जा रहा है.

सिर्फ मादा ही पैदा होंगी तो खत्म हो जाएगी प्रजाति

समुद्री कछुओं में वैसे भी नरों की संख्या कम होती है. यानी 10 कछुए पैदा होते हैं तो उनमें सिर्फ एक नर कछुआ पैदा होता है. अब अगर रेत गर्म होने लगेगी और इसकी वजह से अंडों में लिंग बदलना शुरू हो जाएगा. तो अंडे से नर कछुए बाहर ही नहीं आएंगे. नर कछुओं का विकास ही रुक जाएगा. नर होंगे नहीं तो सिर्फ मादा कछुए अपनी प्रजाति को बचा ही नहीं पाएंगी. धीरे-धीरे वो भी खत्म हो जाएंगी. न वो बचेंगी न उनकी प्रजाति बचेगी.

