50 हजार साल बाद पहली बार धरती की ओर आ रहा है हिमयुग के समय का धूमकेतु, फरवरी में दिखेगा अद्भुत नजारा

अगले महीने यानी फरवरी में अंतरिक्ष से ऐसा मेहमान आ रहा है, जो इससे पहले हिमयुग में आया था. यानी करीब 50 हजार साल पहले. इसके बाद ये कब आएगा ये बता पाना मुश्किल है. लेकिन अगला चक्कर 50 हजार साल बाद ही लगेगा. यह एक धूमकेतु (Comet) है. अगर आपके इलाके में आसमान साफ रहेगा तो आप इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं. इसे देखने के लिए किसी दूरबीन या टेलिस्कोप की जरुरत नहीं पड़ेगी.

इस धूमकेतु का नाम है C/2022 E3 (ZTF). इसे पिछले साल मार्च में खोजा गया था. तब से लगातार इसे खोजने वाली कैलिफोर्निया की ज्विकी ट्रांसजिएंट फैसिलिटी के वैज्ञानिक इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं. यह 12 फरवरी को धरती से करीब 4.20 करोड़ किलोमीटर दूर से निकलेगा. इसके पहले यह 50 हजार साल पहले अपर पैलियोलिथिक काल (Upper Paleolithic Period) में आया था. तब हिमयुग था. हम इंसानों की आधुनिक प्रजाति यानी होमो सेपियंस भी नहीं थे.

उस समय निएंडरथल मानव धरती पर घूमते थे. हाथी की जगह मैमथ (Mammoths) होते थे. उस समय प्रदूषण नहीं होता था. आसमान साफ रहता था. हो सकता है हमारे पूर्वजों ने इस धूमकेतु को देखा हो. हमारी किस्मत अच्छी है कि ये इस दौर में धरती के पास से गुजर रहा है. हम इसे देख पाएंगे. ये काफी तेज रोशनी वाला धूमकेतु है. आमतौर पर धूमकेतुओं के आने-जाने, चमकने को लेककर भविष्यवाणी नहीं कर सकते. ये कई बार अपनी दिशा बदल भी लेते हैं.

First discovered in March 2022, the #comet named C/2022 E3 (ZTF) will make its closest approach to the Sun on Jan 12.



Further, on Feb 2, it will visit Earth for the first time since the Ice Age, & will be visible to the naked eye.



Read: https://t.co/NAtpfYlNGm



📸: NASA



🧵⤵️ pic.twitter.com/45rN4x4sy8