जिन्हें समझ रहे थे सिरेमिक जार, वो निकले 900 साल पुराने हथगोले

900 साल पहले भी हथगोलों का उपयोग किया जाता था. यह जानकारी तब मिली जब इजरायल के शहर येरूशलम में मिले प्राचीन सिरेमिक बर्तनों की केमिकल जांच की गई. पहले पुरातत्वविदों को लगा कि ये सामान्य बर्तन हैं. लेकिन जब उनकी बाकायदा रासायनिक जांच की गई तब ये हैरतअंगेज खुलासा हुआ.

शोधकर्ताओं ने एक बयान में कहा कि उन्हें गोल आकृति के बर्तन मिले, जिनका ऊपरी हिस्सा नुकीला होता था. इस डिजाइन के बर्तनों का उपयोग मध्य-पूर्व में कई तरह से किया जाता है. जैसे- तेल रखने के लिए, दवाएं, पारा रखने के लिए या फिर बीयर पीने के लिए. लेकिन नई स्टडी में इन प्राचीन बर्तनों का नया रूप सामने रख दिया.

जार में विस्फोटक सामग्री के अंश मिले

शोधकर्ताओं ने येरूशलम के आर्मेनियन गार्डेन्स नाम की जगह की जांच पड़ताल की. यह जगह 11वीं से 12वीं सदी के बीच का बताया जाता है. यहीं पर उन्हें ऐसे चार प्राचीन सिरेमिक जार मिले. एक में तेल रखा जाता था. दो जार में खुशबू वाली चीजें थीं, जैसे इत्र या दवाएं आदि. चौथे जार में विस्फोटर सामग्री के अंश मिले. तब पता चला कि इन बर्तनों का उपयोग हथगोलों की तरह भी किया जाता रहा होगा.

