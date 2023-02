मशरूम भी करते हैं इंसानों की तरह बातचीत, ब्रेन के विकास पर लगाते हैं पूरा जोर, जानिए क्या कहती है स्टडी

पेड़-पौधों में जान होती है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वे बातें भी कर सकते हैं. मशरूम आपस में इंसानों की तरह ही बातचीत करते हैं. ये काम वे अपनी जड़ों की मदद से करते हैं, जिसे माईसेलियम कहा जाता है. शोध में पता लगा कि मशरूम्स के पास अपना मस्तिष्क भी होता है, और महसूस करने की चेतना भी. यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड के इस शोध के बाद वैज्ञानिकों की दिलचस्पी फंगस प्रजाति की इस वनस्पति में बढ़ने लगी. मशरूम की अलग-अलग किस्मों पर लगातार शोध हो रहे थे. इस बीच ताजा खुलासा ये हुआ कि अपने ब्रेन को तेज करने के लिए वे भी हमारी तरह की एक्टिव रहते हैं.

क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का अध्ययन हाल ही में जर्नल ऑफ न्यूरोकेमेस्ट्री में छपा. खाने वाले मशरूम, जिसे हेलिसियम एरियासिअस कहते हैं, में ऐसा प्रोटीन होता है, जो नर्व ग्रोथ पर काम करता है. इस प्रोटीन को न्यूरोट्रॉफिन्स कहते हैं. यहां तक कि इस प्रोटीन को खाना हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद करता है.

