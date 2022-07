James Webb Space Telescope ने खोजी सबसे पुरानी गैलेक्सी!

हाल ही में, अंतरिक्ष की अनोखी तस्वीरें दुनिया के सामने रखने वाला JWST (James Webb Space Telescope), कुछ न कुछ नया खोज रहा है. हाल ही में जो जानकारी सामने आ रही है उनमें कहा जा सकता है कि इस टलिस्कोप ने अब तक की सबसे दूर की आकाशगंगा (Galaxy) या कह सकते हैं कि सबसे पुरानी गैलेक्सी की खोज की है.

JWST के शुरुआती प्रोग्राम है Grism Lens-Amplified Survey from Space(GLASS). ग्लास के जरिए खगोलविद गैलेक्सी क्लस्टर एबेल 2744 (Abell 2744) की छानबीन कर रहे हैं, जो इतना विशाल है कि इसका गुरुत्वाकर्षण इसके चारों ओर के स्पेस को खराब कर रहा है. ग्लास, इसके पीछे दूर की गैलेक्सियों को सामने लाने के लिए ग्रैविटेशनल लेंस की तरह काम कर रहा है.

GLASS ने दो गैलैक्सी खोजी हैं- जिन्हें GLASS-z11 और GLASS-z13 कहा जा रहा है. GLASS-z13 का प्रकाश Big Bang के 30 करोड़ साल बाद भी आ रहा है. इसका मतलब है कि यह गैलेक्सी पृथ्वी से 33 अरब प्रकाश-वर्ष दूर है. वहीं, GLASS-z11 को भी खोजा गया है. इसका प्रकाश बिग बैंग के 42 करोड़ साल बाद आ रहा है.

अभी तक Gn-z11 गैलेक्सी को सबसे दूर माना जाता था, लेकिन इसके बाद HD1 ने अपनी दावेदारी पेश की. और अब इन दोनों गैलेक्सी से पता चलता है कि वहां और भी ज्यादा गैलैक्सियां हो सकती हैं जो बहुत जल्दी सितारों का निर्माण करती हैं. टीम ने यह भी कहा है कि इन नतीजों की जांच करनी होगी, क्योंकि JWST बिल्कुल नया टेलिस्कोप है, इसलिए अनिश्चितताएं हो सकती हैं. लेकिन सौभाग्य से, JWST इन वस्तुओं की दूरी को किसी अन्य विधि से जांचने के लिए सुसज्जित है.

JWST is living up to the hype. After the first scientific results were published last week, even more new exciting stuff is coming out. Among them, there are the observations of what could be the furthest galaxy yet.https://t.co/AtwGzaUOmM