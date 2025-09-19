केवल बढ़ती ही नहीं, घटती भी है इंसान की हाइट! मेडिकल साइंस के मुताबिक इन 5 परिस्थितियों में ये संभव

बचपन और किशोरावस्था में हमारी हाइट बढ़ती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह घटने लगती है. यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की एक रिपोर्ट (2022) के अनुसार, 40 साल की उम्र के बाद ज्यादातर लोग थोड़ी-थोड़ी हाइट खोने लगते हैं. यह कमी उम्र के साथ तेज होती जाती है.
पुरुषों में 30 से 70 साल के बीच औसतन 1 इंच (2.5 सेमी) की कमी आती है, जबकि महिलाओं में 2 इंच (5 सेमी) तक. लेकिन यह कमी हमेशा सामान्य नहीं होती. एक जापानी अध्ययन (Scientific Reports, 2023) में पाया गया कि अगर 5 साल में 2% से ज्यादा हाइट घटे, तो हृदय रोग और मौत का खतरा दोगुना हो जाता है.
आइए, मेडिकल साइंस के अनुसार इन 5 मुख्य स्थितियों को समझें, जिससे हाइट घटती है.
उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी के बीच मौजूद जेल जैसे डिस्क (इंटरवर्टिब्रल डिस्क) सूख जाते हैं. पतले हो जाते हैं. इससे रीढ़ छोटी हो जाती है. मेडलाइन प्लस (NCBI, 2023) के अनुसार, 40 साल बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है. हर दशक में आधा इंच (1.27 सेमी) हाइट कम हो सकती है.
एक अध्ययन (Baltimore Longitudinal Study of Aging, 2004) में पाया गया कि महिलाओं में यह कमी पुरुषों से ज्यादा होती है. इससे बचाव है रोज व्यायाम और अच्छी मुद्रा (पोश्चर) अपनाएं.
यह हड्डियों की कमजोरी वाली बीमारी है, जिसमें रीढ़ की हड्डियां (वर्टिब्रा) दब जाती हैं या फ्रैक्चर हो जाती हैं. इससे हाइट 1-2 इंच (2.5-5 सेमी) तक घट सकती है. जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च (2021) के एक अध्ययन में 3 सेमी से ज्यादा हाइट लॉस वाले पुरुषों में हिप फ्रैक्चर का खतरा दोगुना पाया गया.
महिलाओं में यह 50 साल बाद ज्यादा होता है. फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी (2012) में महिलाओं में 1 इंच लॉस से हिप फ्रैक्चर का रिस्क 2.5 गुना बढ़ा. इससे बचाव का तरीका है- कैल्शियम (1200-1500 mg/दिन) और विटामिन D (800 IU/दिन) लें और वेट ट्रेनिंग करें.
मसल्स कमजोर होने से पीठ झुक जाती है (हंचबैक या किफोसिस), जिससे हाइट घटती है. यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स (2024) की रिपोर्ट में कहा गया कि कोर मसल्स (पेट और पीठ की) की कमी से 1-2 इंच लॉस हो सकता है. एक अध्ययन (Archives of Gerontology and Geriatrics, 2022) में पाया गया कि बुजुर्गों में खराब पोश्चर से हाइट लॉस फ्रेलिटी (कमजोरी) से जुड़ा है. इससे बचाव है- योग, स्ट्रेचिंग और बैलेंस एक्सरसाइज करें.
उम्र के साथ मसल्स मास घटता है, खासकर कोर मसल्स, जिससे पोश्चर बिगड़ता है. हाइट कम होती है. UAMS हेल्थ (2023) के अनुसार, सर्कोपेनिया से हाइट लॉस के साथ कमजोरी आती है. एक कोहोर्ट स्टडी (PMC, 2018) में पोस्टमेनोपॉजल महिलाओं में 5 साल में 1 इंच लॉस का रिस्क 5 गुना बढ़ा. इससे बचाव है- प्रोटीन रिच डाइट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग.
बचपन में कुपोषण से ग्रोथ प्रभावित होती है, लेकिन वयस्कों में पुरानी बीमारियां जैसे किडनी डिजीज या कैंसर से हाइट घट सकती है. वर्ल्ड इन डेटा (2021) के अनुसार, गरीबी या युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में कुपोषण से हाइट 5-10% कम हो सकती है. इंडोनेशिया स्टडी (ScienceDirect, 2020) में 17 साल के फॉलो-अप में हाइट लॉस को हेल्थ प्रॉब्लम्स से जोड़ा गया. इसका बचाव है- बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर चेकअप.
हाइट लॉस सामान्य है, लेकिन ज्यादा कमी (1 इंच/वर्ष) हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत है. जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च (2006) में पुरुषों में 20 साल के लॉस को हार्ट डिजीज से जोड़ा गया. इसका रोकथाम करना है तो व्यायाम, पोषण और पोश्चर पर ध्यान दें. स्वस्थ जीवन से हम लंबे समय तक अपनी हाइट बरकरार रख सकते हैं.