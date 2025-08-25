scorecardresearch
 

Somwar Puja Vidhi: क्यों शिव साधना के लिए उत्तम है सोमवार? चंद्र देव भी करते हैं विशेष कृपा

Somwar Puja Vidhi: सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से बड़ा लाभ मिलता है. कुंवारी कन्याएं यह व्रत उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं.  विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख के लिए यह व्रत करती हैं.

सोमवार को शिवजी की पूजन विधि (Photo: AI Generated)
सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है.  'सोम' शब्द का अर्थ चंद्रमा होता है. चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक की शोभा बढ़ाता है. शिवपुराण के अनुसार, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया. तभी से वे नीलकंठ कहलाए.  उस समय चंद्रदेव ने उनके मस्तक पर स्थान पाया और शिव को सोमेश्वर की उपाधि मिली. इसी कारण सोमवार का दिन शिव पूजन के लिए सर्वोत्तम माना गया. भगवान शिव के अलावा यह दिन चंद्र देव की उपासना के लिए भी उत्तम माना जाता है.

एक कथा के अनुसार, चंद्र देव को जब दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि वे क्षय रोग से पीड़ित होकर धीरे-धीरे क्षीण हो जाएंगे. तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की. सोमवार का व्रत करके शिव की कृपा प्राप्त की और पुनः तेजस्वी हो गए. तभी से सोमवार का दिन शिव और चंद्र देव दोनों की उपासना के लिए खास माना जाता है. सोमवार के दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान शिव व चंद्र देव की उपासना करते हैं.

सोमवार को भगवान शिव की पूजा का महत्व

सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से बड़ा लाभ मिलता है. कुंवारी कन्याएं यह व्रत उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं.  विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख के लिए यह व्रत करती हैं. सोमवार का उपवास स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी है. चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाने के लिए भी यह व्रत उत्तम माना गया है.

पूजन विधि

सोमवार को प्रात:काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें. घर या मंदिर में शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराएं. दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें. शिवलिंग पर बेलपत्र, सफेद फूल, धतूरा और अक्षत अर्पित करें. दीपक और धूप जलाएं. शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें. शिव आरती गाकर पूजा पूर्ण करें. अंत में चंद्रमा को अर्घ्य दें और 'ॐ चंद्राय नमः' मंत्र का जाप करें.

सोमवार के विशेष मंत्र
1. महामृत्युंजय मंत्र (सभी बाधाओं की मुक्ति हेतु)
2. ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
3. पंचाक्षरी मंत्र (सभी इच्छाओं की पूर्ति हेतु)
4. ॐ नमः शिवाय
5. धन-समृद्धि हेतु विशेष मंत्र

सोमवार के उपाय

1. यदि विवाह में बाधा आ रही है तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि के बाद नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें. उनका अभिषेक करें. ऐसा करने से विवाह संबंधित सभी परेशानियां आपके जीवन से जल्द ही दूर हो जाएंगी.

2. सोमवार के दिन की जाने वाली पूजा में यदि बिल्व पत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और आक के फूल शामिल किए जाएं तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं.

3. किसी भी तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें.

4. करियर-रोजगार में उन्नति के लिए शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" जाप करें.

5 चंद्र दोष दूर करने के लिए रात्रि काल में चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दें.

सोमवार को क्या दान करना चाहिए?

  • सफेद वस्त्रों का दान करने से शिव और चंद्र देव प्रसन्न होते हैं.
  • दूध या दही शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद गरीबों को दान करें. 
  • सफेद चावल शिवजी को अर्पित कर दान करना शुभ है. 
  • भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाकर जरूरतमंदों को दान करें.
  • बेल पत्र पूजा में अर्पण करें और फिर उसे किसी गौशाला या ब्राह्मण को दे दें.
---- समाप्त ----
