Mangalwar Puja Vidhi: मंगलवार को बजरंगबली की पूजा से दूर होगा संकट, शनि दोष से भी पाएंगे मुक्ति

Tuesday Puja Vidhi: ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता और ग्रह से संबंध रखते हैं. मंगलवार का दिन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी और मंगल ग्रह की पूजा होती है. मान्यता है कि मंगलवार के दिन इनकी पूजा-अर्चना और व्रत करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. साथ ही ग्रह दोष और शनि के प्रभाव से भी राहत मिलती है.

मंगलवार और हनुमान पूजा का महत्व

मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करना अत्यंत फलदायी माना गया है. स्कंद पुराण के अनुसार, मंगलवार के दिन ही बजरंगबली का जन्म हुआ था. यही कारण है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा बहुत लाभकारी मानी जाती है. हनुमान जी को साहस, भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. यदि कोई मंगलवार को श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा कर ले तो जीवन से भय, बाधाएं और रोग-दोष समाप्त हो जाते हैं. संकटमोचन हनुमान का नाम लेने मात्र से ही संकट दूर हो जाता है.

मंगल ग्रह की पूजा

ज्योतिषीय दृष्टि से मंगलवार को मंगल ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है. मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है. यह ग्रह साहस, पराक्रम और ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है. मंगल की स्थिति यदि कुंडली में अशुभ हो तो जीवन में विवाह संबंधी विलंब, पारिवारिक कलह, ऋण और दुर्घटनाओं का भय बना रहता है.

मंगलवार की पूजा से दूर होने वाले दोष

मंगलवार को व्रत-पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी को प्रसन्न करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं. ऐसा इसीलिए क्योंकि शनिदे व ने हनुमान जी को यह वचन दिया था कि जो भी भक्त बजरंगबली की पूजा करेगा, शनि देव उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.

मंगलवार का महादान और उपाय

मंगल दोष या मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों के लिए मंगलवार का व्रत और मंगल ग्रह की पूजा बेहद लाभकारी मानी जाती है. इस दिन लाल चंदन, लाल फूल, गुड़, मसूर की दाल और तांबे के बर्तन का दान करने से मंगल ग्रह शांत होता है और शुभ फल प्रदान करता है. साथ ही, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं. मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. मान्यता है कि इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है.

