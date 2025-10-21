Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा इन चीजों के बिना रह जाती है अधूरी, नोट कर लें पूरी सामग्री

Govardhan Puja 2025: हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है. इस बार यह त्योहार 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान बताया गया है. गोवर्धन पूजन का यह पर्व सीधा सीधा प्रकृति से संबंधित है. दरअसल, इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की उपासना करके लोग उन्हें धन्यवाद करते हैं. लेकिन, इनकी पूजा में कुछ विशेष चीजों और सामग्री का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस सामग्री से गोवर्धन पूजा पूर्ण होगी.

गोवर्धन पूजा सामग्री लिस्ट (Govardhan Puja Samagri list)

गोबर, गोमूत्र या गंगाजल, दीपक और रुई की बाती, घी और तेल, फूल और माला, तुलसी दल, चावल (अक्षत), दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, नैवेद्य या प्रसाद, धूप, कपूर, अगरबत्ती, नए वस्त्र और शंख या घंटी आदि.

अन्नकूट बनाने की सामग्री लिस्ट (Annakut Samagri list)

गोवर्धन पूजा में अन्नकूट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा अधूरी मानी जाती है. अन्नकूट में 56 प्रकार के अन्न और सब्जियों से भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाया जाता है. अन्नकूट का अर्थ होता है- अन्न का समूह.

इस दिन घरों में विशेष रूप से मौसमी सब्जियां जैसे कद्दू, आलू, लौकी, बैंगन आदि पकाई जाती हैं और दाल, चावल, रोटी, रायता, चटनी, मिठाई और खीर जैसी चीजें भी बनाई जाती हैं. यह सारा भोजन घी या तेल में सात्विक ढंग से तैयार किया जाता है. फिर, पीतल के थाल में 56 तरह के व्यंजन सजाकर भगवान को अर्पित किया जाता है. हर थाली में तुलसी का पत्ता जरूर रखा जाता है क्योंकि इसे भगवान को भोग लगाने का सबसे शुद्ध प्रतीक माना गया है.

कैसे की जाती है गोवर्धन पूजा?

गोवर्धन पूजा के दिन गाय, गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण की आराधना की जाती है. इस पूजा की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रकृति और अन्न के प्रति आभार जताया जाता है. पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक स्वरूप बनाया जाता है. फिर, उसे फूलों, तुलसी दल और रंगोली से सजाया जाता है.

पूजा में गोमूत्र या गंगाजल से स्थान को शुद्ध किया जाता है और दीपक, कपूर, धूप या अगरबत्ती से वातावरण को पवित्र बनाया जाता है. फिर, भगवान श्रीकृष्ण को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं. इसके बाद पंचामृत से अभिषेक किया जाता है. पूजा के समय अक्षत, फूल, तुलसी, मिठाई और नैवेद्य चढ़ाया जाता है. अंत में आरती करके गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है.

