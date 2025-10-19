Lakshmi Mata Aarti: दिवाली पर करें मां लक्ष्मी की ये विशेष आरती, हर इच्छा होगी पूरी

Lakshmi Mata Aarti: पंच दिवसीय पर्व दिवाली की शुरुआत धनतेरस से हो चुकी है. धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इस दिन इनके पूजन से जीवन में सुख-समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. साथ ही, इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन संपन्न हो जाने के बाद उनकी आरती भी जरूर करें, जिससे जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है.

मां लक्ष्मी की आरती (Maa Lakshmi Aarti)

ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता ॥ ॐ जय...॥

उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग माता।

सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता ॥ ॐ जय...॥

दुर्गारूप निरंजनि, सुख सम्पति दाता।

जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि-धन पाता ॥ ॐ जय...॥

तुम पाताल निवासिनि, तुम ही शुभ दाता।

कर्म प्रभाव प्रकाशिनि, भवनिधि की त्राता ॥ ॐ जय...॥

जिस घर तुम रहती, तहं सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता ॥ ॐ जय...॥

तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता।

खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता ॥ ॐ जय...॥

शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता।

रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता ॥ ॐ जय...॥

महालक्ष्मीजी की आरती, जो कोई जन गाता। उर आनंद समाता, पाप उतर जाता ॥ ॐ जय...॥

Advertisement

दिवाली के दिन ऐसे करें मां लक्ष्मी का पूजन

दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है. इस दिन शाम के समय घर की अच्छी तरह सफाई कर पूजन स्थल को फूलों और दीपों से सजाएं. चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की मूर्ति स्थापित करें. गंगाजल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई और खील-बताशे से पूजन करें. लक्ष्मी जी के 108 नाम या 'ऊं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें. घर के सभी कोनों में दीपक जलाएं और आरती करें. माना जाता है, इस तरह की श्रद्धा से मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं.

---- समाप्त ----