Choti Diwali 2025: छोटी दिवाली पर हनुमान जी को अर्पित करें ये एक दीपक, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम

Choti Diwali 2025: पंच दिवसीय पर्व का दूसरा दिन होता है छोटी दिवाली. छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है. छोटी दिवाली के दिन यमराज देवता के नाम का दीपक जलाया जाता है. साथ ही, इस दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है. दरअसल, मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था. ज्योतिषियों के अनुसार, इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करके सभी दुखों और पापों का नाश किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कि छोटी दिवाली की रात हनुमान जी के लिए कैसा दीपक जलाना चाहिए.
1. सरसों के तेल का दीपक
नरक चतुर्दशी की रात हनुमान जी की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए. फिर, दीप जलाकर 'ऊं हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्' मंत्र का जाप करें. कहते हैं कि इस एक उपाय को करने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.
2. चौमुखी दीपक
नरक चतुर्थी की रात हनुमान जी उपासना करते समय चौमुखी दीपक भी जलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है. यह दीया घर के ईशान कोण में रखना चाहिए, जो कि शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल से जलाया जा सकता है.
3. आटे का दीपक
इनके अलावा, अगर नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की साधना करते वक्त आटे के दीए का इस्तेमाल किया जाए, तो वह भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है. माना जाता है कि आटे के दीए में चमेली का तेल इस्तेमाल करना चाहिए. फिर, इस दीए के प्रज्वलित हो जाने के बाद इसको हनुमान मंदिर में रखकर आना चाहिए. इस उपाय को करने से हनुमान जी से शनि दोष से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करते हैं.
नरक चतुर्दशी पर आज इस मुहूर्त में जलाएं यम का दीपक
छोटी दिवाली पर आज शाम 05 बजकर 50 मिनट से लेकर शाम 07 बजकर 02 मिनट तक यम का दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा. इसके बाद यम देवता से प्रार्थना करें कि जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाए.