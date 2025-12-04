scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Black Thread on feet: पैरों में क्यों पहनते हैं काला धागा, जान लें इसके फायदे

Black Thread on feet: भारत में परंपराएं और मान्यताएं जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं. इन्हीं में एक प्रचलन है पैरों में काला धागा पहनने का. माना जाता है कि ज्योतिष और परंपराओं के अनुसार यह काला धागा नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है और सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

Advertisement
X
पैरों में काला धागा पहनने के फायदे
पैरों में काला धागा पहनने के फायदे

भारत में परंपराएं, रीति-रिवाज और मान्यताएं सिर्फ सांस्कृतिक का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन, सोच और आस्था का गहरा हिस्सा हैं. इन्हीं मान्यताओं में से एक प्रचलित परंपरा है पैरों में काला धागा पहनने की. सदियों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग इसे बुरी नजर से बचाव, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा और शुभता के प्रतीक के रूप में मानते आए हैं.

ज्योतिष शास्त्र और परंपरा दोनों ही काले धागे को अत्यंत शक्तिशाली रक्षा सूत्र मानते हैं. माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक शक्ति, दृष्टिदोष और बाधाओं को निष्क्रिय कर देता है. विशेष रूप से पैर में बंधा काला धागा व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा, अशुभ प्रभावों और अचानक आने वाली समस्याओं से बचाने में मदद करता है. इसलिए इसे सुरक्षा कवच या ऊर्जा ढाल भी कहा जाता है. जानते हैं पैर में काला धागा बाधंने के फायदे के बारे में.

नजर से बचाव

सम्बंधित ख़बरें

Sharad Purnima 2025
2026 में 12 नहीं 13 होंगी पूर्णिमा , नोट कर लें व्रत की सभी तारीख 
vastu shastra disha shool
घर खरीदते समय की गई ये वास्तु गलतियां पड़ सकती हैं भारी, जानें नियम 
Paush Purnima 2024
Paush Month 2025: कल से पौष माह शुरू, ना करें ये 5 काम, जीवन में आ सकती हैं परेशानियां 
Dashank Yog in the conjunction of Venus and Mercury, these 3 zodiac signs will gain wealth
2026 का शुभारंभ शनि के विशेष राजयोग के साथ, इन राशियों की खुलेगी किस्मत 
Margashirsha Purnima 2025
साल की आखिरी पूर्णिमा कल, इस दिन घर में भूलकर भी न करें ये 5 काम 

भारतीय परंपरा के मुताबिक, काला धागा बुरी नजर से बचाता है. छोटे बच्चों के पैरों में इसे इसलिए बांधा जाता है ताकि उन्हें नजर न लगे और वे सेहतमंद रहें. काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है, इसलिए पैरों में इसे पहनना शुभ माना जाता है. 

Advertisement

बच्चों की सेहत के लिए

बच्चों के लिए पैरों में काला धागा बांधना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है. यह उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और पेटदर्द जैसी छोटी-छोटी परेशानियों को कम करता है. 

आर्थिक समस्याओं से राहत

अगर किसी को पैसों की दिक्कत हो तो काला धागा बांधना फायदेमंद माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार यह राहु और केतु के बुरे असर से रक्षा करता है. साथ ही, इसे पहनने से भाग्य अच्छा होता है और धन-समृद्धि आती है.  माना जाता है कि यह पैरों की चोट को जल्दी ठीक करने में भी मदद करता है.

शनि दोष से बचाव

काला धागा शनि दोष को कम करने में असरदार माना जाता है. विश्वास है कि इसे पहनने से शनि से जुड़ी बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं.

ऊर्जा और सेहत

यह भी कहा जाता है कि काला धागा शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करता है.  इससे मानसिक और शारीरिक सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है. 

सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक

काला धागा सिर्फ बचाव का नहीं बल्कि सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है. इसे पहनने से व्यक्ति धरती की ऊर्जा से जुड़ता है और मन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना आती है.

Advertisement

फैशन और ट्रेंड के रूप में काला धागा

आज के दौर में पैरों में काला धागा पहनना केवल परंपरा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह फैशन और ट्रेंड का हिस्सा भी बन चुका है. युवा इसे एंकलेट या स्टाइलिश धागे की तरह अपनाते हैं. कई बार इसमें मोती या छोटे-छोटे चार्म्स भी जोड़े जाते हैं, जो इसके आकर्षण और खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement