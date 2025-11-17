scorecardresearch
 

Feedback

Hindu Wedding Rituals: गृहप्रवेश के समय दुल्हन क्यों गिराती है चावल का कलश? जानें इसके पीछे का खास कारण

Hindu Wedding Rituals: गृहप्रवेश के समय दुल्हन का चावल से भरा कलश गिराना केवल एक पारंपरिक रस्म नहीं, बल्कि उसे गृहलक्ष्मी का रूप माना जाता है. इस दौरान वह सिर्फ नए घर में नहीं आती है बल्कि पूरे परिवार के जीवन में सौभाग्य, अन्न और संपन्नता लेकर प्रवेश करती है.

Advertisement
X
गृह प्रवेश के वक्त चावल का कलश गिरानी की परंपरा (Photo: AI Generated)
गृह प्रवेश के वक्त चावल का कलश गिरानी की परंपरा (Photo: AI Generated)

Hindu Wedding Rituals: इस समय शादियों का सीजन पूरे जोरों पर है. चारों तरफ बैंड-बाजा, सजे हुए मंडप और बारातों की रौनक दिखाई दे रही है. नवंबर से फरवरी तक का समय हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ विवाह मुहूर्तों का मौसम माना जाता है. वहीं, हिंदू धर्म में विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों, परंपराओं और रीति रिवाजों का गहरा संगम होता है.

इसमें निभाई जाने वाली हर रस्म, हर रीति के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छुपा हुआ है. इन्हीं में से एक रस्म या रीति रिवाज है- गृहप्रवेश की रस्म. गृहप्रवेश की रस्म में दुल्हन अपने पैरों से चावल का कलश गिराती है और अपने ससुराल में प्रवेश करती है. लेकिन, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों दुल्हन गृहप्रवेश के समय चावल का कलश गिराती है? जानें इसके पीछे का विशेष कारण.

गृहप्रवेश की रस्म में चावल का कलश गिराने की परंपरा

सम्बंधित ख़बरें

Vivah Panchami 2025: इस शुभ दिन शादी क्यों नहीं होती? 
Shani Pradosh Vrat 2025
आज रखा जा रहा है मार्गशीर्ष माह का पहला सोम प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि  
The Rajyog of Mercury-Jupiter can open the door of fortune, the natives of 3 zodiac signs will be in the seventh heaven
चार राजयोग, चार बड़े फायदे, 2026 में इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य 
Gajkesari Rajyog 2025
दिसंबर में बनेगा शुभ गजकेसरी योग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम 
Som Pradosh Vrat 2024
कब है मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत ? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त 

परंपरानुसार, जब दुल्हन विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती है, तो यह केवल एक नई जगह में प्रवेश नहीं, बल्कि एक नए जीवन, नई जिम्मेदारियों और नए संबंधों की शुरुआत होती है. इसी मौके पर जो सबसे प्रमुख रस्म निभाई जाती है, वह है चावल से भरे कलश को पैर से आगे गिराना.

Advertisement

दुल्हन जब अपने दाहिने पैर से चावल से भरा कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है, तो इसका अर्थ होता है कि वह घर में अन्न, लक्ष्मी और सौभाग्य लेकर आ रही है. यह संकेत होता है कि उसके आगमन से घर अब पूर्ण हो गया है जैसे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, वैसे ही नई बहु अपने नए परिवार में शुभता और संपन्नता लेकर आती है. 

दुल्हन होती है मां लक्ष्मी का प्रतीक

परंपरा के अनुसार, इस रस्म में चावल और कलश को समृद्धि और धनधान्य का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, यह इस बात का प्रतीक है कि जिस घर में नई दुल्हन प्रवेश करती है, वहां अन्न, धन और सुख-समृद्धि कभी खत्म न हों. इस प्रकार चावल का कलश गिराना केवल एक रस्म नहीं होता है, बल्कि दुल्हन के गृहलक्ष्मी स्वरूप का सम्मान और समृद्धि के आगमन का मंगल प्रतीक होता है. 

जानें रस्म का महत्व

हिंदू धर्म में गृह प्रवेश के समय दुल्हन द्वारा पैर से चावल का कलश गिराने की परंपरा बहुत प्राचीन है. आम दिनों में अन्न को पैर से छूना अशुभ समझा जाता है, लेकिन इस अवसर पर यही कर्म शुभ फलदायी होता है. जब नई बहू गृह प्रवेश के दौरान अपने दाहिने पैर से चावल से भरे कलश को हल्के से ठोकर मारती है, तो यह संकेत होता है कि वह अपने साथ मां लक्ष्मी का आगमन करा रही है. शास्त्रों के अनुसार, स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है, और इसलिए उसके शुभ कदमों को सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का कारक माना जाता है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement