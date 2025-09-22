एक राजा-एक व्यापारी... देवी भगवती के पहले उपासक, जिनके कारण सामने आई श्रीदुर्गा सप्तशती

जैसे-जैसे अंधकार बढ़ता जाता था, हवा की सांय-सांय और डरावनी होती जाती थी. पंछी घोंसलों में लौट चुके थे. हिंसक पशु मांद से बाहर आ निकल रहे थे और घु्प्प अंधेरे को चीरती उनकी गर्जना हृदय को बेध देती थीं. किसी मानव मन के हाड़ को कंपा देने के लिए यह सभी बहुत थे, लेकिन न जाने किस उधेड़बुन में दो पग लगातार आगे ही बढ़ते चले जाते थे. मन में संशय, आंखों में अपयश का भय और झुका हुआ मस्तक लेकर यह व्यक्ति चला जा रहा था. शरीर पर राजसी चिह्न जरूर थे, लेकिन तन की कांति मलिन हो चली थी. केश खुले हुए थे और चेहरे को चिंताओं ने घेर रखा था.

क्या थी राजा सुरथ की चिंता?

न जाने कितने कोस यूं ही चल लेने के बाद दिन निकल आया और व्यक्ति ने देखा कि किसी पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है. इस निर्जन वन में किसी को यूं ही अकेले बैठे देखकर वन में भटक रहा वह राजा उसके पास पहुंच गया. अब इस निर्जन वन में भयाक्रांत वातावरण के बीच दो मनुष्य थे. दोनों ने एक-दूसरे को परिचय दिया. राजा ने कहा कि मैं सुरथ हूं. कभी चक्रवर्ती था, अब हारा हुआ हूं. दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम समाधि है और मैं वैश्य हूं. राजा ने समाधि वैश्य से उसकी चिंता का कारण पूछा. तब वैश्य ने कहा कि मैं धर्म पूर्वक व्यापार करके जो भी लाता उसे परिवार की सुख-सुविधाओं पर लुटा देता था. उन्हें कोई चिंता न हो इसकी मुझे हमेशा चिंता होती थी. इसके बाद भी मेरी स्त्री और मेरे पुत्रों ने मुझसे बुरा व्यवहार किया.

अब जब मैं व्यापार नहीं कर सकता तो उन्होंने मेरा तिरस्कार व अपमान कर दिया. मैं तीन दिन से इस वन में अकेला हूं, फिर भी मेरा उनके प्रति मोह नष्ट नहीं हो रहा है. मैं इसीलिए चिंतित हूं. इतना कहकर समाधि की आंखें भर आईं. राजा ने समाधि को ढांढस बंधाया और कहा, विलाप न करो मित्र, मेरी स्थिति भी तुमसे अलग नहीं है. ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नन्दि स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न राजा हुए हैं. उन्होंने सौ अक्षौहिणी सेना लेकर मेरे राज्य को चारों ओर से घेर लिया.

हम दोनों के पक्षों में पूरे एक वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला. अंत में मेरे सैनिक युद्ध में मारे जाते रहे और मैं अकेला पड़ने लगा. वैष्णव नरेश नन्दि ने मुझ पर विजय पाई और मुझे राज्य से बाहर कर दिया. इसी अपकीर्ति से मैं वन में चला आया. अब यही मेरी चिंता का कारण है. न तो मैं हार स्वीकार कर पा रहा हूं औऱ न ही राज्य के प्रति मोह त्याग कर पा रहा हूं.

मित्र बन गए राजा सुरथ और समाधि वैश्य

एक-दूसरे की व्यथा कथा सुनते दोनों ही लोग न जाने कितने आगे बढ़ आए. जंगल की निर्जनता पीछे छूट चुकी थी और सामने शांति देने वाली हरियाली थी. बहुत ही शांत वातावरण में पंचगव्य की सुगंध घुली हुई थी. अग्नि में पड़ी समिधा की आती सुगंध की दिशा में दोनों बढ़ते रहे तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए. यहां गुरुकुल था, अग्निहोत्र हो रहा था. एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ऋषि अपने शिष्यों को सृष्टि के आरंभ का सूत्र समझा रहे थे. उन्होंने कहा- 'एकोअहं, बहुष्यामि.' राजन को यह सूक्ति सुनकर शांति मिली, उन्हें यह आभास हो गया कि अब यही ऋषि उनके मोह के बंधन काट सकते हैं. वह महर्षि मेधा थे.

समाधि वैश्य और राजन ने दौड़कर ऋषि के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगे. शांतचित्त ऋषि ने दोनों को आशीष देते हुए उठाया और उन्हें उनकी चिंता दूर करने का आश्वासन देते हुए निकट बैठाया. सांत्वना देने वाले वचन कहे, जल पिलाया और कहा कि अब आप दोनों बताइए, क्या चिंता है? मैं हर संभव उसे दूर करने का प्रयास करूंगा. तब राजन सुरथ और समाधि ने अपनी-अपनी आपबीती महर्षि मेधा को बता दी. फिर कहा कि-हे देव हमारे ह्रदय में मोह क्यों बना हुआ है, इसका कारण क्या है?

महर्षि मेधा ने दिया दोनों को दिव्य ज्ञान

महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन को जिस शक्ति से नियंत्रण किया जा सकता है, वह विद्या है. यही विद्या आदि शक्ति का प्रथम स्वरूप है. इसी विद्या को जानना ज्ञान है. इसी ज्ञान को समझ पाना मोक्ष है. यही विद्या कभी ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मी बन जाती है. यह योगनिद्रा बनकर विष्णु के ध्यान केंद्र में रहती है और शिव की शक्ति बनकर संहार भी करती है. यह विद्या वैसे तो निर्गुण है, निराकार है लेकिन साकार शब्दों में यही आदि शक्ति है और देवी कहलाती है.

इतना सुन राजा सुरथ ने प्रश्न किया- हे महर्षि ! देवी कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? वह कहां मिलेंगी? उनके महात्म्य के विषय में बताइए. हम उन्हें कैसे पुकारें? राजन ने एक स्वर में उत्सुकता वश सारे प्रश्न कर लिए. महर्षि ने उन्हें देवी का स्वरूप बताया. कहा कि राजन, देवी नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है. वह आदि शक्ति हैं. उन्हें परमा की संज्ञा भी प्राप्त है. वह विष्णु की योगमाया शक्ति भी हैं और उनकी योगनिद्रा भी हैं. उनका प्राकट्य हुआ, जन्म नहीं. वह अनादि हैं और अनंत भी. यह सत्य है कि वह संसार के कल्याण के लिए जन्म लेती रही हैं और अवतार भी, फिर भी वह आदि स्वरूपा हैं. इस तरह उन्होंने देवी के प्राकट्य की कथा सुनाकर राजा और वैश्य की चिंता दूर की. ऋषि कृपा से दोनों को ही बिना तपस्या के सिर्फ देवी की कथा श्रवण से तपस्या जैसा फल मिला. उन्हें भगवती की कृपा प्राप्त हुई.

दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय?

राजा सुरथ और समाधि वैश्य की यही कथा श्रीदुर्गा सप्तशती का आधार है. दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं जिरन्हें तीन चरित्र में बांटा गया है. ये तीन चरित्र कथाओं के तीन हि स्सों में बंटे हैं. प्रथम चरित्र जिंसमें मधु कैटभ वध की कथा है. मध्यम चरित्र में सेना सहिेत महिलषासुर के वध की कथा है और उत्तर चरित्र में शुम्भ निेशुम्भन वध और राजा सुरथ और समाधि वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है. ये तीनों चरित्र मिलाकर सप्तशती में 700 श्लोक हैं और ये श्लोक कथाओं के आधार पर 13 अध्यायों में बंटे हुए हैं. हर अध्याय के पाठ का अलग-अलग फल मि लता है और देवी के प्राकट्य और अवतारों की अलग-अलग कथा भी इसमें वर्णित है. प्रथम चरित्र की देवी महाकाली, मध्यम चरित्र की देवी महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र की देवी महासरस्वती हैं. इसमें भी देवी काली के महात्म्य में एक अध्याय, देवी लक्ष्मी की स्तुति में तीन अध्याय और देवी सरस्वती की स्तुति नौ अध्यायों में हुई है. सरस्वती ही आदि शक्ति का विद्या और ज्ञान रूप में प्रमुख स्वरूप है.

---- समाप्त ----