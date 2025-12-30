scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 30 December 2025: कोई धोखे से आपके पैसों को हड़प सकता है, पैसों के मामले में सजग रहें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 30 December 2025: इस समय अहम को भुलाकर रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेंगे. दूसरों पर कार्य को लेकर निर्भरता कम करें. सामने वाले की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है. 

कन्या (Virgo):-
Cards:- Ten of swords
किसी एक कठिन परिस्थिति का अंत हो रहा है. इस परिस्थिति का सामना काफी कठिनाइयों से किया होगा. इस समय कई लोगों के असली चेहरे सामने आ सकते है. इससे अच्छा खासा सबक मिल सकता है. दूसरों को अपनी अच्छाई का फायदा ना उठाने दें. जरूरत पड़ने पर सामने वाले को मना किया जा सकता है स्वार्थवश नए रिश्ते ना बनाएं. लोगों को पहचानने की कोशिश करें. सामने वाले के व्यवहार के अनुसार उससे व्यवहार करें.

जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार आपको नुकसान में डाल सकता है. कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति के चलते नौकरी छोड़ने का विचार कर सकते है. नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. मित्र की सहायता से एक छोटे व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर काम करेंगे. किसी रिश्ते में काफी लंबे समय चली आ रही खटास को कम कर सकते है. इस समय अहम को भुलाकर रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेंगे. दूसरों पर कार्य को लेकर निर्भरता कम करें. सामने वाले की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है. 

स्वास्थ्य: चढ़ते उतरते समय गिरने से मुंह में चोट लग सकती हैं. जिसके कारण चेहरे पर सूजन आ सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: कोई धोखे से आपके पैसों को हड़प सकता हैं. पैसों के मामले में थोड़ा सजग रहें. 

रिश्ते: विवाह के बाद जीवनसाथी के पूर्व प्रेम संबंध के बारे में पता चल सकता है. इससे मन आहत होगा. 

---- समाप्त ----
