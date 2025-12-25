Kanya Tarot Rashifal 25 December 2025: कन्या राशि वाले धन को लेकर ना दिखाएं लापरवाही, निवेश से भी रहें सावधान

कन्या(Virgo):-

अचानक से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. अटका हुआ धन मिल सकता है. किसी से मांगकर वाहन न चलाएं. व्यवसाय में कुछ बदलाव लाकर अच्छे लाभ कमा सकते है. आगे के लिए काम को टालने की जगह समय रहते कार्य पूरा करें. यदि कोई बड़ा व्यक्ति या उच्च अधिकारी कोई सुझाव दे रहा है. उसको अनदेखा न करें. किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी. धन संबंध निवेश में सफलता मिल सकती है. राजनीति में कदम बढ़ा रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए. हो सकता हैं, कि लोग आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करें. किसी का लिया हुआ उधार वापस करेंगे. लोगों के ऊपर निर्भर रहना किसी बड़ी परेशानी में फंसा सकता है. इस समय खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास करें. ऐसा कोई काय न करें. जो आपको आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न कर दें. कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के नए रास्ते ढूंढेंगे.

स्वास्थ्य: दुर्घटना हो सकती है. नुकीली चीजों से कार्य करते समय सावधान रहें.

आर्थिक स्थिति: धन को लेकर की गई लापरवाह आगे चलकर बड़ी परेशानी में डाल सकती है.

रिश्ते: पिता के साथ किसी अन्य व्यक्ति के बढ़ते सम्बन्ध आपको चिढ़ा सकते है.

