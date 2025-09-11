scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 11 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, सेहत का ख्याल रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 11 September 2025: निर्णय कितना भी कठोर क्यों न हो. फैसला हर हाल में आपके पक्ष में ही होना चाहिए. हो सकता हैं, कि इस समय प्रिय के साथ विवाह करना काफी चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो.

virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ace of swords

दिमाग में चल रही कोई नई योजना को अपने मित्रों के समक्ष रखेंगे. इस योजना में सफलता प्राप्ति के काफी प्रतिशत दिखाई दे रहे हैं. सभी मित्रों की सहमति से इस योजना को पूरा करने की कोशिश करेंगे. इस समय आप काफी सजग और चौकन्ने हैं. इस समय आप अपने विचारों को काफी संतुलित पाएंगे. ये समय संघर्षों से लोहा लेने का हैं. अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़ सकते हैं. अभी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर व्यावहारिक निर्णय लेना चाहिए. इस कार्य में विश्वसनीय लोगों की सहायता आपके काम आ सकती हैं. हालांकि आपका स्वभाव समझौतावादी नहीं हैं. फिर भी दृढ़ता में किसी अच्छी चीज को नुकसान न पहुंचें. इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए. निर्णय कितना भी कठोर क्यों न हो. फैसला हर हाल में आपके पक्ष में ही होना चाहिए. हो सकता हैं, कि इस समय प्रिय के साथ विवाह करना काफी चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो. किंतु प्रयास करने पर सफलता जरूर प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य: किसी नुकीली वस्तु से कार्य करते समय थोड़ा सावधानी रखें. हो सकता हैं, कि हाथ में चोट लग जाएं.

आर्थिक स्थिति: पिता से संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हो सकता हैं. इस राशि को अपने व्यवसाय में लगा सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय से मुलाकात हो सकती हैं. इस मुलाकात से दोनों के बीच की गलतफहमियां कम हो सकती हैं.

