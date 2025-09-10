scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 10 September 2025: कन्या राशि वालों के धन की आवक अच्छी रहेगी, खानपान का ख्याल रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 10 September 2025: किसी संपत्ति पर चलता हुआ विवाद अब आपके पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है. इस फैसले से उत्साहित हो सकते है. ऐसा महसूस कर सकते हैं,कि जैसे ईश्वर ने अपने आशीर्वाद की बौछार आपके ऊपर कर दी है.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ace of pentacles

पहले से अब परिस्थितियों में सुधार होता नजर आएगा. आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिख रहा हैं. कहीं अटका हुआ पैसा अब वापस मिलने की उम्मीद दिख रही हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर आते दिख रहे है. जो आगे काफी आर्थिक लाभ पहुंचा. मित्र के साथ मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बनाई है. इसके लिए दोनों मिलकर धन की व्यवस्था कर रहे है. कहीं ऋण के लिए भी प्रयास कर सकते हैं. आपको उम्मीद हैं,कि जल्द ही ऋण प्राप्त हो जायेगा. किसी संपत्ति पर चलता हुआ विवाद अब आपके पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है. इस फैसले से उत्साहित हो सकते है. ऐसा महसूस कर सकते हैं,कि जैसे ईश्वर ने अपने आशीर्वाद की बौछार आपके ऊपर कर दी है. सभी कार्यों में धीरे-धीरे सफलता मिलने शुरू हो सकती है. सभी परिस्थितियों से खुद को बाहर आता हुआ पाएंगे. कुछ ऐसे कार्यों की योजना बना सकते हैं. जिसमें कम खर्चे में अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकें.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, खर्चों पर नियंत्रण रखें 
कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लापरवाही से बचें 
मिथुन राशि वालों को वापस नहीं मिलेगा उधार दिया धन, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जल्दबाजी से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है. पाचन संबंधी किसी समस्या के चलते अस्पताल जा सकते हैं. कार्य की अधिकता शरीर में थकान और कमजोरी को बढ़ा सकती है. समय पर विश्राम करना भी जरूरी है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आ सकता है. धन की आवक अच्छी रहेगी. पिता से पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन सकती है.

रिश्ते : नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं. पूर्व में किसी रिश्ते में चल रहे मतभेद को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement