Kanya Tarot Rashifal 10 September 2025: कन्या राशि वालों के धन की आवक अच्छी रहेगी, खानपान का ख्याल रखें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ace of pentacles

पहले से अब परिस्थितियों में सुधार होता नजर आएगा. आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिख रहा हैं. कहीं अटका हुआ पैसा अब वापस मिलने की उम्मीद दिख रही हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर आते दिख रहे है. जो आगे काफी आर्थिक लाभ पहुंचा. मित्र के साथ मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बनाई है. इसके लिए दोनों मिलकर धन की व्यवस्था कर रहे है. कहीं ऋण के लिए भी प्रयास कर सकते हैं. आपको उम्मीद हैं,कि जल्द ही ऋण प्राप्त हो जायेगा. किसी संपत्ति पर चलता हुआ विवाद अब आपके पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है. इस फैसले से उत्साहित हो सकते है. ऐसा महसूस कर सकते हैं,कि जैसे ईश्वर ने अपने आशीर्वाद की बौछार आपके ऊपर कर दी है. सभी कार्यों में धीरे-धीरे सफलता मिलने शुरू हो सकती है. सभी परिस्थितियों से खुद को बाहर आता हुआ पाएंगे. कुछ ऐसे कार्यों की योजना बना सकते हैं. जिसमें कम खर्चे में अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकें.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है. पाचन संबंधी किसी समस्या के चलते अस्पताल जा सकते हैं. कार्य की अधिकता शरीर में थकान और कमजोरी को बढ़ा सकती है. समय पर विश्राम करना भी जरूरी है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आ सकता है. धन की आवक अच्छी रहेगी. पिता से पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन सकती है.

रिश्ते : नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं. पूर्व में किसी रिश्ते में चल रहे मतभेद को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----