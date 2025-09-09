scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 9 September 2025: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नए अवसर लाभदायक साबित होंगे

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 9 September 2025: कुछ लोग आपका साथ पाना चाहेंगे.पर थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है.सफलता का नशा सिर पर चढ़कर न बोलने लगे.अत्यधिक सफलता अहंकार को जन्म दे सकती है.

virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards :- Six of wands

किसी महत्वपूर्ण परियोजना में मिली सफलता सबको हर्षित कर सकती है.अचानक से सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा.इसकी कल्पना आपने नहीं की थी.सहयोगियों के साथ इस जश्न को मानने की तैयारी कर सकते हैं.इस सफलता ने आपके उच्च अधिकारियों के सामने आपकी काबिलियत और क्षमता को साबित कर दिया है.सभी के प्रशंसा आपके उत्साह को और बढ़ा रही है.विदेश में शिक्षा प्राप्ति की इच्छा पूरी करने के प्रयासों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है.जीवनसाथी के साथ नन्हें मेहमान के आगमन की प्रतीक्षा कर सकते है.कड़े संघर्ष और कठिन परिस्थितियों से जूझकर खुद को आगे बढ़ाते जा रहे है.आर्थिक स्थिति की तंगी ने भी आगे बढ़ने के हौसलों को कम नही कर पाया है.विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है.ये जीवन का अनुकूल समय है.कुछ लोग आपका साथ पाना चाहेंगे.पर थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है.सफलता का नशा सिर पर चढ़कर न बोलने लगे.अत्यधिक सफलता अहंकार को जन्म दे सकती है.

स्वास्थ्य :स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा.खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली महसूस करेंगे.पैरों में लगी चोट में दर्द हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी.कुछ नए अवसर लाभदायक साबित होंगे.खर्चों पर नियंत्रण रखा हुआ है.

रिश्ते: विवाह की सहमति से परिजन उत्साहित है.लंबे समय से आप विवाह प्रस्ताव को टालते चले आ रहे थे.

