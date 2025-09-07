scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 7 September 2025: चंद्र ग्रहण पर आज कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बेहतर प्रस्ताव मिल सकता है

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 7 September 2025: संपत्ति को लेकर परिवार में कुछ तनाव होने की स्थितियां बन सकती हैं.आप प्रयास कर रहे हैं . इन स्थितियों को बिगड़ने से पहले ही सुलझा लिया जाए.

virgo horoscope
कन्या (Virgo):-

Cards:- Ten of Pentacles 

परिवार के सहयोग से किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रही है. यह व्यवसाय आपके पारंपरिक व्यवसाय से अलग हो सकता है.कुछ परिजन आपके फैसले के खिलाफ हो सकते हैं. आप अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर कर दिखाएंगे.ऐसा  सबको आश्वासन दिया है.पूर्व में कार्य क्षेत्र में आपको काफी नुकसान हुआ है.जिसके चलते लोगों का विश्वास आप पर डगमगा सकता हैं.परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग को आप पर विश्वास है.व्यवसाय को स्थापित करने के लिए उन्होंने आर्थिक मदद भी की है. कार्य क्षेत्र में किसी बड़े उच्च अधिकारी के सहयोग से कार्य में सफलता प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास कर सकते हैं. संपत्ति को लेकर परिवार में कुछ तनाव होने की स्थितियां बन सकती हैं.आप प्रयास कर रहे हैं . इन स्थितियों को बिगड़ने से पहले ही सुलझा लिया जाए.

स्वास्थ्य :पिता की तबीयत को लेकर काफी चिंता बनी हुए है.खानपान की अनियमितता थकान और कमजोरी बढ़ा सकती है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है.व्यवसाय की सफलता अच्छा आर्थिक लाभ दे सकती हैं.ससुराल पक्ष से एक धन कमाने का एक बेहतर प्रस्ताव मिल सकता हैं.

रिश्ते : सभी लोगों के साथ अपने रिश्ते अच्छे से निभाते आए हैं.जीवनसाथी के साथ घूमने जा सकते है.

