Kanya Tarot Rashifal 6 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, खानपान का ख्याल रखें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Knight of wands

वर्तमान समय में खुद को पहले से बेहतर बनाने के अधिक प्रयास करें. कार्यों को लेकर आलस को दूर करें और नए उत्साह से कार्यों की नई शुरुआत करें. किसी नए कार्य की शुरुआत करने की कोशिश हो सकती हैं. आपके आत्मविश्वास तथा मेहनत से निश्चय की कार्य में सफलता प्राप्त होगी. समय अनुकूल है. अभी किए गए प्रयास बेहतर साबित होंगे. विदेश यात्रा के संकेत मिल सकते है या विदेश से मिलने कोई आ सकता हैं. कोई नई संपत्ति खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे है. जल्द ही उसमें सफलता मिल जाएगी. कुल मिलाकर किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार है. पूर्णता की खोज के लिए आप किसी भी तरह की परेशानी को स्वीकार करने को तैयार है. नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना नजर आ रही है. हो सकता हैं,कि इस पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी मिल जाते. आप स्वप्न देखने में रुचि नहीं रखते,बल्कि उसे पूरी करने के प्रयास करते है. जल्दबाजी और लापरवाही दोनों आपके कार्यों में विघ्न डाल सकती हैं. कार्यों को धैर्य और संयम के साथ पूरा करें. मतलबी लोगों की बातों में न आए. ऐसे लोग जो आपके विश्वास को ठेस पहुंचाते आए हो. उनको अपने जीवन से दूर रखने की पूरी कोशिश करें. अपने स्वभाव में नम्रता लाए. स्वभाव की कठोरता खुद को सीमित कर देती है.

स्वास्थ्य: गलत तरीके से दौड़ने के कारण पैर के अंगूठे में दर्द होने लगा है. जिसके चलते अब चलना फिरना भी दूभर हो रहा है.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े बुजुर्ग की संपत्ति से एक हिस्सा प्राप्त हो सकता है. परिवार में अचानक से कही से धन लाभ होता दिखेगा.

रिश्ते:प्रिय के साथ चल रहे मतभेद बातचीत कर खत्म कर सकते है. स्थान परिवर्तन की संभावना के चलते परिवार से दूर हो सकते हैं.

---- समाप्त ----