आज 30 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: नियमों का पालन करें, भेंट में सतर्कता बनाए रखें

कन्या - जरूरी निर्णय लेने में उतावलेपन से बचें.परिवार के लोगों के साथ तालमेल बढाएं.करियर व्यापार सहज सामान्य बना रहेगा.लेनदेन में स्पष्टता रखें.अतिभार उठाने से बचें.स्वास्थ्य पर ध्यान दें.सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे.सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा.अनुबंधो में सजग रहेंगे.संपर्क संवाद में विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे.महत्वपूर्ण संवाद आगे बढ़ाएंगे.सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा.परिवार वाले मदद को रहेंगे.कामकाज में लापरवाही नहीं दिखाएं.
नौकरी व्यवसाय- विभिन्न विषयों में धैर्य से काम लें.स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.व्यवस्था पर जोर दें.कार्यगति नियमित बनाए रहें.योजनाएं पूर्ववत्् रहेंगी.अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव बना रहेगा.
धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष फोकस बढ़ाएं.हितलाभ साधारण रहेगा.जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान दें.नीति नियमों का पालन करें.भेंट में सतर्कता बनाए रखें.निजी प्रयासों में सावधानी बढ़ाएं.
प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सजगता बढ़ाएं.अपनों से असहजता बनी रह सकती है.सूझबूझ व सहकार पर जोर दें.समय लेकर भेंट करें.आदर सत्कार का भाव रखें.गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी.समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे.करीबी सहयोगी रहेंगे.संपर्क संवाद में सजग रहें.
स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार पर फोकस बढ़ाएं.चर्चा में सतर्कता रखें.भावनात्मक मजबूत बनें.स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें.चर्चा में स्पष्ट रहें.
शुभ अंक : 3 5 6 और 9
शुभ रंग : खाकी
आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं.विवेकशील रहें.