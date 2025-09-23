scorecardresearch
 

आज 23 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: लक्ष्य पर नजर बनाए रहेंगे, महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 23 September 2025, Virgo Horoscope Today: भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

virgo horoscope
कन्या -घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. महत्वपूर्ण यात्रा संभव है. वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम पाएंगे. रचनात्मक गतिविधियां में सक्रियता बढ़ाएंगे. सृजन में रुचि रहेगी. करियर व्यवसाय में अच्छा करेंगे. प्रबंधन प्रभावी रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- नवीन कार्यों पर ध्यान देंगे. आर्थिकी बेहतर रहेगी. अवसरों में वृद्धि होगी. विविध कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्य पर नजर बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. कारोबारी मामले सफल हांंगे.

धन संपत्ति- वित प्रबंधन पर ध्यान देंगे. नए प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. आसपास सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता का ग्राफ चढ़ेगा. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. श्रेष्ठजनां से भेंट होगी. साख और ख्याति बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के पल निर्मित होंगे. प्रियज से सुखद भेंट होगी. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में सुधार होगा. प्रियजनों में आकर्षण रहेगा. मित्र संबंध मजबूत बनेंगे. संबंध घनिष्ठ रहेंगे. साझा प्रयास बल पाएंगे. प्रेम व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. बड़ों का सम्मान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली संवरेगी. रहन सहन गति लेगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संकोच दूर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 8 9

शुभ रंग : गेंहुंआ
आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. वचन पालन रखें. बड़ा सोचें.

