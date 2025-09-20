scorecardresearch
 

आज 20 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: न्याय नियम से चलें, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 20 September 2025, Virgo Horoscope Today: रिश्तों में संवेदनशीलता रहेंगी. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.

virgo horoscope
कन्या - करियर व्यापार में खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. पेशेवर स्पष्टता बनाए रखें. बजट पर जोर रखें. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. अपनों से सीख सलाह रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. निवेश के मामलों में तेजी दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी न करें. नियमों का पालन करें. संबंधियों का सम्मान रखें. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. रिश्तों में संवेदनशीलता रहेंगी. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. रिश्तें संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- धोखे के कारण, सब पर भरोसा बनाएंगे. कार्य व्यापार में धैर्य व सजगता बनाए रखें. सूझबूझ से काम लें. कार्य विस्तार के मौके बनेंगे. दिखावे में न आएं. न्याय नियम से चलें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति-  आर्थिक नीतियां दबाव में बनी रहेंगी. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. इच्छित वस्तु की खरीदी की संभावना है. निवेश प्रयासों में सक्रियता रहेगी. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम के मामलों में सजगता बनाए रहेंगे. संवाद संपर्क में सहजता रखेंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. रिश्ते मधुर रहेंगे. परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे. सुख सामंजस्य में वृद्धि होगी. मित्रों एवं प्रियजनों की बात पर बल रखेंगे. रिश्तेदारों को ध्यान से सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवार पाएगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल उत्साह में वृद्धि होगी. नीति नियमों पर ध्यान देंगे. तैयारी पर जोर दें.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. विनम्रता रखें.
 

