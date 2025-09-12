आज 12 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के रुटीन अवसर बढ़ेंगे, परिजन सहयोग बनाए रखेंगे

कन्या - सूझबूझ से राह में आगे बढ़ते रहने का प्रयास रखें. सजगता बनाए रहें. पेशेवरों से संबंध बेहतर बनाएं. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी व्यवहार में सबका सम्मान रखें. नए लोगों से भेंट में स्पष्टता रखें. खानपान का ध्यान रखें. कार्याे में सूझबूझ व सजगता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. विनय विवेक बनाए रखे. मितभाषी बने रहें. संकोच बढ़ा हुआ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रह सकती हैं. मध्यम गति से आगे बढ़ें. करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. कामकाज की साधारण रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक दबाव बना रह सकता है. रुटीन अवसर बढ़ेंगे. लेनदेन में गंभीरता बनाए रखें. बचत पर फोकस रखें. विविध विषयों में पहल से बचें. खर्च पर नियंत्रण रखें. सावधानी से आगे बढ़ेंगे. बजट पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- अपनों से विनय विवेक व सहकारिता बनाए रखें. घर परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. सामाजिक संबंधों को महत्व देंगे. मित्र साथ रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद में स्पष्ट रहें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें. उकसावे से बचें.

शुभ अंक: 3 5 और 6

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पीड़ित की मदद करें.

