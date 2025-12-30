Vrishabh Tarot Rashifal 30 December 2025: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, अच्छी जगह धन निवेश कर सकते है

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Ten of Cups

रिश्तों की कड़वाहट कम होती नजर आने लगी है. परिजन आपसी मतभेद को सुलझा सकते है. कार्य में व्यस्तता के चलते परिवार से थोड़ी दूरी हो सकती है. इस समय कार्य से थोड़ा विश्राम लेकर परिवार के साथ समय बिताकर रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें. किसी बड़ी परियोजना पर कार्य करने का अवसर मिल सकता है. इस परियोजना में महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है. संतान प्राप्ति की उम्मीद भी पूरी हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी मिलने की उम्मीद बन सकती हैं.

परिवार में किसी बात या स्थिति से काफी परेशानी हो रही है. तो मिलजुलकर समस्या का समाधान निकला जा सकता है. दूसरों को अपने फैसले मनाने के लिए विवश न करें. सभी को उनकी सोच के अनुसार बात रखने दें. कार्य क्षेत्र में सहयोगी के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है. ऐसी स्थिति में एक दूसरे के कार्यों में रुकावट उत्पन्न न करें. अगर अहम को बीच में न लाया जाएं. तो पहल की जा सकती है.

स्वास्थ्य: सर्दी जुकाम के कारण काफी परेशानी हो रही है. जुकाम के कारण आंखों में परेशानी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. किसी अच्छी जगह धन निवेश कर सकते है.

रिश्ते: किसी न किसी बात पर छोटे लोगों को डांटते न थे. अपने इस व्यवहार में परिवर्तन लाएं.

