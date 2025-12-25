Vrishabh Tarot Rashifal 25 December 2025: वृषभ राशि वालों को राजनीति से जुड़े कार्यों में मिलेगी सफलता, रहन सहन में पाएंगे सुधार

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The High Priestess

किसी धार्मिक कार्य में शामिल होंगे. अपनी कार्य शैली में अभी बदलाव न लाएं. लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट को मिल बैठकर दूर करें. राजनीति से सम्बन्धित लोगों को किसी कार्य की सफलता को लेकर उत्साहित नहीं होना चाहिए. अपेक्षाकृत सफलता की प्राप्ति नहीं होगी. रहन सहन में सुधार ला सकते है. भाई बहनों से अपने किसी कार्य की सही करने में मदद ले सकते है. ईर्ष्यालु स्वभाव के चलते उदास और दुःखी हो सकते है. सकारात्मक विचारों से समस्याओं से निजात पाई जा सकती है. अहम योजनाओं को समय पर पूरा करें. दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें. जीवन में संतुलन बनाए रखें. मन में कार्य को लेकर तनाव बढ़ सकता है. अपनी परेशानियों को मित्र या करीबी व्यक्ति के साथ साझा कर सकते है. अपने कार्यों को समय पर पूरा करें. व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत करेंगे. थोड़ा समय खुद के लिए निकल सकते है.

स्वास्थ्य: तली भुनी खाने की चीजों से किनारा करें. कमर का दर्द परेशान कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी को पैसा उधार न दें. ज्यादा जरूरी होने पर लिखित में कार्य करें.

रिश्ते: विवाह के बाद प्रिय का बदला स्वभाव अचंभित कर सकता है.

