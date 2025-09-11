Vrishabh Tarot Rashifal 11 September 2025: वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जानें कैसा रहेगा दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Three of wands

जल्द ही किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. पहले से स्थापित व्यवसाय के साथ ही इस नए व्यवसाय को संचालित करने की योजना बना रहे हैं. कार्य क्षेत्र में आपके सम्मुख नए अवसर आने वाले हैं. अपने कदमों को सोच समझ कर आगे बढ़ाएं. जिससे आपको अपने करियर में एक नई दिशा प्राप्त हो सके. इस समय अहंकार ,दर्प और अनावश्यक स्वच्छंद व्यवहार से इस अनुकूल समय को नष्ट न करें. थोड़े धीरज और आत्मविश्वास से अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरे करें. जिस स्थान पर आप कार्यरत है,उससे बाहर या विदेश में आपके लिए अवसर आने की संभावना बन रही है. यह समय जोखिम उठाकर नए क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाने की सलाह लेकर आया है. शुरुआत में कुछ चुनौतियां आपके समक्ष आ सकती हैं. किंतु कुछ समय पश्चात आप उन कार्यों में सफलता मिलते हुए देख पाएंगे. अगर कुछ लोगों की मदद की जरूरत पड़े. तो उनसे मदद अवश्य लें. यह आपके लिए बड़ी कारगर साबित होगी.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी में कहीं चढ़ते या उतरते समय अपने कदमों को नियंत्रित रखें. हो सकता है पैर फिसलने से चोट लग जाए.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होते नजर आएगी. संतान की उच्च शिक्षा के लिए विदेश की किसी संस्थान से अवसर की प्राप्ति हो सकती हैं.

रिश्ते: यह समय रिश्तों को बांधकर रखने का है. छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव ना करें.

