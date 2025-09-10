Vrishabh Tarot Rashifal 10 September 2025: वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards :- Three of swords

अचानक से आप अनुभव करने लगे हैं. कि रिश्तों में पहले से अधिक स्वार्थ आता नजर आ रहा हैं. परिजनों के बीच संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद विश्वासघात में तब्दील हो सकता हैं. सामने वाला विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए आपके साथ धोखा करने की योजना बन सकता है. इस विश्वासघात से मन काफी निराशा हो सकता है. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति को लेकर को लेकर सहयोगियों के साथ मतभेद हो सकता हैं. आपकी कार्यशैली से ईर्ष्या करने वाले सहयोगी पदोन्नति के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं. सामने वाले के चेहरे पर पड़ा हुआ झूठ का पर्दा हटाने से मन को काफी दु:ख पहुंच सकता हैं. ऐसा अनुभव होगा कि आप आज तक किसी को समझ ही ना पाए. जल्द ही वक्त आपके अनुकूल होगा . किसी पर विश्वास करने से पूर्व अच्छे तरह से सोच समझ लीजिए. अति विश्वास किसी पर भी ना करें . खुद से ज्यादा और ईश्वर से अधिक विश्वास किसी पर करना खुद को चोट पहुंचाने के लिए रास्ता बनाने का कारण बन सकता है.

स्वास्थ्य : हृदय से संबंधित किसी समस्या का अचानक से उभर आना आपको परेशानी में डाल सकता हैं. स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति : कार्य क्षेत्र में चल रहे तनाव के चलते वेतन वृद्धि अभी रुक गई है . जिस कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते : प्रेम संबंध में किसी तीसरे के आगमन से आप दोनों के बीच काफी तनाव उत्पन्न हो सकता है. छोटी सी गलतफहमी काफी बड़े विवाद का रूप ले सकती है . रिश्ते में दरार आने की संभावना बन रही है क्रोध पर नियंत्रण रखें. कोशिश करें कि सामने वाले के साथ अपशब्दों का प्रयोग ना करें.

