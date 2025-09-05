Vrishabh Tarot Rashifal 5 September 2025: वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Nine of swords

अपने आस पास के वातावरण से खुद को दूर कर रहे हैं. बार बार कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं. जो आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ा सकते हैं. इन सभी बातों को चलते मन में भय उत्पन्न होने लगा हैं. अपने कार्य को समय पर पूरा कीजिए. कार्यों को लेकर लापरवाही आपकी काबिलियत पर संदेह उत्पन्न कर सकती हैं. किसी सहयोगी के साथ कुछ समय पूर्व कुछ विवाद हुआ होगा. जिसके चलते सामने वाला आपके कार्यों में विघ्न डालने की मंशा बना सकता हैं. अगर प्रयास करें,तो इस विवाद को समय रहते समाप्त किया जा सकता हैं. आपको लोगों पर शक करने की आदत से बाहर आना चाहिए. इससे आप अच्छे लोगों को खुद से दूर कर सकते हैं. परिवार में सभी से सम्मानजनक व्यवहार करें. यदि किसी स्थिति में आपका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाएं. तो कोशिश करें कि चुप रहे. या कुछ समय बाहर चले जाएं. आपका अत्यधिक क्रोध आपके रिश्तों को खराब कर देगा.

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा मीठा खाना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं. जीभ के चटोरेपन को नियंत्रित करें.

आर्थिक स्थिति:पारिवारिक संपत्ति से हिस्सा मिलने की उम्मीद बन रही हैं. धन के अत्यधिक व्यय पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: पुराने मित्रों के साथ मिलने की योजना अभी स्थगित हो सकती हैं. जिस कारण मन थोड़ा उदास हो रहा हैं.

